Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Пакистанский предприниматель Асиф Мерчант, обвиняемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа, заявил, что был вовлечен в заговор по принуждению Ирана. Об этом сообщает The Guardian из зала суда в Нью-Йорке.

Пакистанский предприниматель Асиф Мерчант

Свою причастность к плану покушения на американского лидера Асиф Мерчант объяснил в суде в Бруклине, где рассматривается его дело. По словам обвиняемого, он пошел на сотрудничество с Ираном после того, как иранцы угрожали убить его жену и приемную дочь.

Мерчант рассказал, что работавший с ним сотрудник Корпуса стражей исламской революции по имени Мердад Юсеф в 2024 году поручил ему приехать в США и найти там уголовников для организации в том числе заказного убийства. При этом конкретной цели ему не называли. В качестве возможных мишеней упоминались тогдашний президент Джо Байден, Дональд Трамп и видная представительница Республиканской партии Никки Хейли.

План сорвался, когда Мерчант передал $5 тыс. потенциальным исполнителям, которые на деле оказались агентами ФБР. Его арестовали летом 2024 года, когда он собирался вернуться из Техаса в Пакистан.

Суд над предпринимателем начался на прошлой неделе.

