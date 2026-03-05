Трамп «внимательно» следит за Ормузом

Президент США Дональд Трамп «внимательно» следит за ситуацией в Ормузском проливе. Это американский лидер подтвердил в интервью агентству Reuters.

Reuters отмечает, что Трамп выразил уверенность в том, что пролив «будет оставаться открытым». При этом глава Белого дома напомнил, что Пентагон в ходе нынешней американо-израильской военной операции против Ирана активно бьет по ВМС исламской республики. «У них (Ирана) нет ВМС. (Иранские) ВМС теперь находятся на дне морском», - заявил американский лидер.

По информации Министерства войны США, в ходе операции уничтожено уже более 20 иранских кораблей.

3 марта президент США сообщил, что корабли американских ВМС начнут при необходимости сопровождать танкеры в Ормузском проливе.