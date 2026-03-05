USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Трамп «внимательно» следит за Ормузом

5 мартa 2026, 22:55 671

Президент США Дональд Трамп «внимательно» следит за ситуацией в Ормузском проливе. Это американский лидер подтвердил в интервью агентству Reuters.

«Я внимательно слежу за Ормузским (проливом)», - сказал Трамп.

Reuters отмечает, что Трамп выразил уверенность в том, что пролив «будет оставаться открытым». При этом глава Белого дома напомнил, что Пентагон в ходе нынешней американо-израильской военной операции против Ирана активно бьет по ВМС исламской республики. «У них (Ирана) нет ВМС. (Иранские) ВМС теперь находятся на дне морском», - заявил американский лидер.

По информации Министерства войны США, в ходе операции уничтожено уже более 20 иранских кораблей.

3 марта президент США сообщил, что корабли американских ВМС начнут при необходимости сопровождать танкеры в Ормузском проливе.

Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
5 мартa 2026, 20:35 3503
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
00:23 246
Резкий рост нефти
Резкий рост нефти обновлено 00:06
00:06 1683
AZAL обратился к пассажирам...
AZAL обратился к пассажирам...
5 мартa 2026, 23:46 1343
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
5 мартa 2026, 23:39 1025
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном все еще актуально
5 мартa 2026, 19:17 6400
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
5 мартa 2026, 23:12 1060
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
5 мартa 2026, 22:47 2515
Трамп о войне курдов против Ирана
Трамп о войне курдов против Ирана
5 мартa 2026, 22:22 2769
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
5 мартa 2026, 19:23 4607
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
5 мартa 2026, 22:37 1498

ЭТО ВАЖНО

Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
5 мартa 2026, 20:35 3503
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
00:23 246
Резкий рост нефти
Резкий рост нефти обновлено 00:06
00:06 1683
AZAL обратился к пассажирам...
AZAL обратился к пассажирам...
5 мартa 2026, 23:46 1343
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
5 мартa 2026, 23:39 1025
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном все еще актуально
5 мартa 2026, 19:17 6400
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
5 мартa 2026, 23:12 1060
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
5 мартa 2026, 22:47 2515
Трамп о войне курдов против Ирана
Трамп о войне курдов против Ирана
5 мартa 2026, 22:22 2769
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
5 мартa 2026, 19:23 4607
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
5 мартa 2026, 22:37 1498
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться