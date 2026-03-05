USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Бахрейн подтвердил: иранская ракета попала по нефтезаводу

5 мартa 2026, 23:04

Власти Бахрейна подтвердили, что иранская ракета в четверг ударила по нефтеперерабатывающему заводу бахрейнской государственной компании Bapco Energies.

«После удара иранской ракеты в одном блоке нефтеперерабатывающего завода компании Bapco Energies вспыхнул пожар. Распространение огня полностью остановлено… Информации о раненых нет, завод продолжает работать», — цитирует AFP заявление правительственного центра коммуникаций Бахрейна.

Ранее Министерство внутренних дел Бахрейна заявило, что Иран нанес удар по промышленной зоне Маамер на острове Ситра, где находится НПЗ Bapco, но не уточнило, по какому из нескольких предприятий промзоны и что именно попало.

Одновременно в соцсетях появились видео попадания и пожара. Reuters геолоцировало эти видео и выяснило, что взрыв и пожар были именно на НПЗ.

Bahrain Petroleum Company (Bapco) — государственная нефтяная компания Бахрейна, один из крупнейших производителей нефти и нефтепродуктов в стране.

5 мартa 2026, 20:35 3504
