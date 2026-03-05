Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток

Самолеты вылетели с британской авиабазы Лейкенхит, где они временно размещались после прибытия из США. Место их базирования на Ближнем Востоке пока неизвестно.

Ранее израильские СМИ сообщали, что на минувшей неделе перед началом операции США против Ирана из Великобритании на базу Овда в Израиле была переброшена эскадрилья из 11 истребителей F-22 Raptor. В понедельник и среду США перебросили из Англии на ближневосточные базы эскадрилью из 12 истребителей F-15E Strike Eagles и эскадрилью стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II в составе 12 самолетов. Сейчас большая часть американской авиационной группировки на Ближнем Востоке размещена на авиабазе Муваффак Салти в Иордании. С учетом авиакрыльев двух американских авианосцев в регионе Ближнего Востока размещено уже более 200 американских боевых истребителей.