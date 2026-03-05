USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток

5 мартa 2026, 23:12 1061

Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток группу истребителей пятого поколения F-22 Raptor в составе четырех самолетов, свидетельствуют данные авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

Самолеты вылетели с британской авиабазы Лейкенхит, где они временно размещались после прибытия из США. Место их базирования на Ближнем Востоке пока неизвестно.

Ранее израильские СМИ сообщали, что на минувшей неделе перед началом операции США против Ирана из Великобритании на базу Овда в Израиле была переброшена эскадрилья из 11 истребителей F-22 Raptor. В понедельник и среду США перебросили из Англии на ближневосточные базы эскадрилью из 12 истребителей F-15E Strike Eagles и эскадрилью стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II в составе 12 самолетов. Сейчас большая часть американской авиационной группировки на Ближнем Востоке размещена на авиабазе Муваффак Салти в Иордании. С учетом авиакрыльев двух американских авианосцев в регионе Ближнего Востока размещено уже более 200 американских боевых истребителей.

Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
5 мартa 2026, 20:35 3504
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
00:23 250
Резкий рост нефти
Резкий рост нефти обновлено 00:06
00:06 1688
AZAL обратился к пассажирам...
AZAL обратился к пассажирам...
5 мартa 2026, 23:46 1347
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
5 мартa 2026, 23:39 1027
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном все еще актуально
5 мартa 2026, 19:17 6404
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
5 мартa 2026, 23:12 1062
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
5 мартa 2026, 22:47 2518
Трамп о войне курдов против Ирана
Трамп о войне курдов против Ирана
5 мартa 2026, 22:22 2772
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
5 мартa 2026, 19:23 4607
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
5 мартa 2026, 22:37 1499

ЭТО ВАЖНО

Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
5 мартa 2026, 20:35 3504
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
00:23 250
Резкий рост нефти
Резкий рост нефти обновлено 00:06
00:06 1688
AZAL обратился к пассажирам...
AZAL обратился к пассажирам...
5 мартa 2026, 23:46 1347
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
5 мартa 2026, 23:39 1027
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном все еще актуально
5 мартa 2026, 19:17 6404
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
5 мартa 2026, 23:12 1062
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
5 мартa 2026, 22:47 2518
Трамп о войне курдов против Ирана
Трамп о войне курдов против Ирана
5 мартa 2026, 22:22 2772
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
5 мартa 2026, 19:23 4607
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
5 мартa 2026, 22:37 1499
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться