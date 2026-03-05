Для Трампа Куба — «одна из мелочей»

Иран не будет последней страной, которая «потерпит поражение в конфронтации» с США, «Куба тоже падет», уверен президент США Дональд Трамп. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.

«Мы перекрыли им всю нефть, все деньги — то есть все, что поступало из Венесуэлы, которая была их единственным источником. И теперь они хотят заключить сделку», — уверяет Трамп.