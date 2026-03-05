Для Трампа Куба — «одна из мелочей»

Иран не будет последней страной, которая «потерпит поражение в конфронтации» с США, «Куба тоже падет», уверен президент США Дональд Трамп. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.
«Мы перекрыли им всю нефть, все деньги — то есть все, что поступало из Венесуэлы, которая была их единственным источником. И теперь они хотят заключить сделку», — уверяет Трамп.
Американский президент подтвердил, что США ведут переговоры с руководством Кубы. «Они нуждаются в помощи», — заявил Трамп, выразив уверенность, что ухудшение ситуации на острове сейчас происходит благодаря «его вмешательству». «Как давно вы слышите о Кубе, уже 50 лет? — спросил Трамп. — А для меня это одна из мелочей».
2 марта The Atlantic со ссылкой на источники в Белом доме писал, что Дональд Трамп считает Кубу своей следующей целью после Ирана и Венесуэлы. Собеседники издания отметили, что для Трампа тема Кубы — «нечто масштабное и личное», и он видит себя первым президентом США, «у которого хватило смелости» решить эту проблему.