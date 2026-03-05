«Уходите на запад»: Израиль предупредил жителей ливанских городов

USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
5 мартa 2026, 23:28 448

Население ливанских городов Бритель, Дорис и Мадждалюн, расположенных в долине Бекаа на востоке страны, получило предупреждение израильской армии о необходимости покинуть свои дома. Об этом говорится в заявлении представителя Армии обороны Израиля Авихая Эдраи, распространенном на арабском языке в соцсети X.

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вынуждена применять силу против «Хезболлы», но мы не намерены причинять вам вред. Поэтому в целях вашей безопасности настоятельно требуем эвакуироваться из этого опасного района и выдвинуться в западном направлении по шоссе Баальбек – Захле», – говорится в тексте

Как отметил Эдраи, израильские военные уведомят жителей трех городов, когда им можно будет вернуться в свои дома.  

Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
5 мартa 2026, 20:35 3506
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
00:23 254
Резкий рост нефти
00:06 1692
AZAL обратился к пассажирам...
5 мартa 2026, 23:46 1354
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
5 мартa 2026, 23:39 1029
Азербайджан закрыл границу с Ираном
5 мартa 2026, 19:17 6406
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
5 мартa 2026, 23:12 1063
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
5 мартa 2026, 22:47 2523
Трамп о войне курдов против Ирана
5 мартa 2026, 22:22 2776
Эрдоган на связи с Алиевым
5 мартa 2026, 19:23 4608
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
5 мартa 2026, 22:37 1500

