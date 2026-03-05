«Уходите на запад»: Израиль предупредил жителей ливанских городов

Население ливанских городов Бритель, Дорис и Мадждалюн, расположенных в долине Бекаа на востоке страны, получило предупреждение израильской армии о необходимости покинуть свои дома. Об этом говорится в заявлении представителя Армии обороны Израиля Авихая Эдраи, распространенном на арабском языке в соцсети X.

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вынуждена применять силу против «Хезболлы», но мы не намерены причинять вам вред. Поэтому в целях вашей безопасности настоятельно требуем эвакуироваться из этого опасного района и выдвинуться в западном направлении по шоссе Баальбек – Захле», – говорится в тексте

Как отметил Эдраи, израильские военные уведомят жителей трех городов, когда им можно будет вернуться в свои дома.