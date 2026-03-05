Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану

ООН считает удары Ирана по Нахчывану явным нарушением суверенитета Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы чрезвычайно обеспокоены и серьезно встревожены атакой беспилотников по территории Азербайджана. Это является явным нарушением суверенитета Азербайджана», – заявил он.

Дюжаррик также призвал Иран соблюдать международное право и Устав ООН.

Напомним, 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки на аэропорт четверо гражданских лиц получили ранения.

Посол Ирана в АР Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.