AZAL обратился к пассажирам...

Учитывая последние события, национальная авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» подготовила очередной график рейсов по маршруту Баку – Игдыр – Баку, чтобы граждане Азербайджана могли воспользоваться альтернативным транспортным сообщением между Баку и Нахчываном.
Согласно расписанию, рейсы, запланированные на 6 марта 2026 года, будут выполняться следующим образом:
«При прибытии на рейс необходимо учитывать следующие важные моменты: пассажиры должны прибыть в аэропорт не менее чем за 1,5 часа до времени вылета; при себе необходимо иметь заграничный паспорт или удостоверение личности нового поколения. В случае каких-либо изменений в расписании рейсов пассажирам будет предоставлена подробная информация», - сообщили в пресс-службе AZAL.