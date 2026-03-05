USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

AZAL обратился к пассажирам...

5 мартa 2026, 23:46 1361

Учитывая последние события, национальная авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» подготовила очередной график рейсов по маршруту Баку – Игдыр – Баку, чтобы граждане Азербайджана могли воспользоваться альтернативным транспортным сообщением между Баку и Нахчываном.

Согласно расписанию, рейсы, запланированные на 6 марта 2026 года, будут выполняться следующим образом:

«При прибытии на рейс необходимо учитывать следующие важные моменты: пассажиры должны прибыть в аэропорт не менее чем за 1,5 часа до времени вылета; при себе необходимо иметь заграничный паспорт или удостоверение личности нового поколения. В случае каких-либо изменений в расписании рейсов пассажирам будет предоставлена подробная информация», - сообщили в пресс-службе AZAL.

Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
5 мартa 2026, 20:35 3509
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
00:23 262
Резкий рост нефти
Резкий рост нефти обновлено 00:06
00:06 1702
AZAL обратился к пассажирам...
AZAL обратился к пассажирам...
5 мартa 2026, 23:46 1362
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
5 мартa 2026, 23:39 1035
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном все еще актуально
5 мартa 2026, 19:17 6410
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
5 мартa 2026, 23:12 1066
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
5 мартa 2026, 22:47 2528
Трамп о войне курдов против Ирана
Трамп о войне курдов против Ирана
5 мартa 2026, 22:22 2780
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
5 мартa 2026, 19:23 4609
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
5 мартa 2026, 22:37 1503

ЭТО ВАЖНО

Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
5 мартa 2026, 20:35 3509
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
00:23 262
Резкий рост нефти
Резкий рост нефти обновлено 00:06
00:06 1702
AZAL обратился к пассажирам...
AZAL обратился к пассажирам...
5 мартa 2026, 23:46 1362
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
5 мартa 2026, 23:39 1035
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном все еще актуально
5 мартa 2026, 19:17 6410
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
5 мартa 2026, 23:12 1066
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
5 мартa 2026, 22:47 2528
Трамп о войне курдов против Ирана
Трамп о войне курдов против Ирана
5 мартa 2026, 22:22 2780
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
5 мартa 2026, 19:23 4609
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
5 мартa 2026, 22:37 1503
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться