Индия срочно скупает российскую нефть

5 мартa 2026, 23:59 509

Индийские нефтеперерабатывающие компании вынуждены экстренно скупать миллионы баррелей российской нефти на фоне перебоев поставок, вызванных конфликтом между Израилем, США и Ираном, сообщили шесть информированных источников агентству Reuters.

Источник сообщил агентству, что Индия обратилась к администрации США с просьбой разрешить импорт российской нефти на фоне конфликта в регионе Ирана. Соединенные Штаты неоднократно требовали от Нью-Дели прекратить закупки российской нефти, заявляя, что эти поставки способствуют финансированию военных действий РФ в Украине.

Как пишет агентство, Индия оказалась в уязвимом положении из-за перебоев в энергоснабжении: запасов нефти хватает примерно на 25 дней потребления. Около 40% импортируемого сырья страна получает с Ближнего Востока через Ормузский пролив.

Проблемы с поставками возникли после начала боевых действий в регионе. Половина нефтяных поставок шла из арабских стран через Ормузский пролив, но теперь этот маршрут под угрозой из-за обстрелов. Российские танкеры, по данным Bloomberg, могут без проблем доставлять нефть в Индию.

По информации источников Reuters, государственные нефтеперерабатывающие компании Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd ведут переговоры с трейдерами о срочных поставках партий российской нефти. Один из собеседников отметил, что индийские госкомпании уже закупили около 20 млн баррелей российского сырья. 

Три источника сообщили, что сейчас трейдеры продают Индии нефть марки Urals с наценкой $4–5 за баррель относительно Brent, тогда как в феврале сделки заключались со скидкой примерно $13 за баррель.

Два источника уточнили, что индийские НПЗ уже начали использовать российскую нефть с танкеров, стоящих на рейде у побережья, чтобы компенсировать дефицит ближневосточного сырья.

