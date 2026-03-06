USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Наговорила лишнего: Трамп уволил министра внутренней безопасности

00:18 347

Кристи Ноэм покинет пост главы Министерства внутренней безопасности США, сообщил президент страны Дональд Трамп. На ее место с 31 марта будет назначен сенатор-республиканец от Оклахомы Маркуэйн Маллин, сообщают американские СМИ.

Трамп поблагодарил Ноэм за работу на посту министра внутренней безопасности. По его словам, она «хорошо служила и добилась многочисленных впечатляющих результатов (особенно на границе)».

По завершении срока полномочий Ноэм, согласно заявлению президента США, займет должность специального посланника по «Щиту Америки», являющейся новой структурой в правительстве США, которая займется обеспечением безопасности в Западном полушарии.

Кристи Ноэм столкнулась с критикой со стороны представителей Республиканской партии и Демпартии во время слушаний в Конгрессе на этой неделе, пишет Bloomberg. По информации агентства, Дональд Трамп был недоволен словами Ноэм о том, что президент одобрил рекламную кампанию стоимостью около $200 млн, в которой министр призывала мигрантов к добровольной депортации. Президент в частном порядке заявлял, что не одобрял эту рекламу, добавил источник Bloomberg.

Кристи Ноэм — одна из известных членов команды Дональда Трампа в его второй президентский срок. Она поддержала курс президента на ужесточение иммиграционной политики. При Ноэм сотрудники иммиграционной и таможенной полиции (ICE, подразделение Министерства внутренней безопасности) во время рейдов застрелили несколько человек. Их гибель вызвала массовые протесты и резкую критику в адрес ведомства, Ноэм и администрации Трампа. К отставке Ноэм призывали как демократы, так и республиканцы.

Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
5 мартa 2026, 20:35 3511
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
00:23 269
Резкий рост нефти
Резкий рост нефти обновлено 00:06
00:06 1706
AZAL обратился к пассажирам...
AZAL обратился к пассажирам...
5 мартa 2026, 23:46 1371
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
5 мартa 2026, 23:39 1038
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном все еще актуально
5 мартa 2026, 19:17 6410
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
5 мартa 2026, 23:12 1068
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
5 мартa 2026, 22:47 2531
Трамп о войне курдов против Ирана
Трамп о войне курдов против Ирана
5 мартa 2026, 22:22 2782
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
5 мартa 2026, 19:23 4611
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
5 мартa 2026, 22:37 1504

ЭТО ВАЖНО

Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
5 мартa 2026, 20:35 3511
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
00:23 269
Резкий рост нефти
Резкий рост нефти обновлено 00:06
00:06 1706
AZAL обратился к пассажирам...
AZAL обратился к пассажирам...
5 мартa 2026, 23:46 1371
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
5 мартa 2026, 23:39 1038
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном все еще актуально
5 мартa 2026, 19:17 6410
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
5 мартa 2026, 23:12 1068
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
5 мартa 2026, 22:47 2531
Трамп о войне курдов против Ирана
Трамп о войне курдов против Ирана
5 мартa 2026, 22:22 2782
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
5 мартa 2026, 19:23 4611
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
5 мартa 2026, 22:37 1504
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться