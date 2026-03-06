Наговорила лишнего: Трамп уволил министра внутренней безопасности

Трамп поблагодарил Ноэм за работу на посту министра внутренней безопасности. По его словам, она «хорошо служила и добилась многочисленных впечатляющих результатов (особенно на границе)».

Кристи Ноэм покинет пост главы Министерства внутренней безопасности США, сообщил президент страны Дональд Трамп. На ее место с 31 марта будет назначен сенатор-республиканец от Оклахомы Маркуэйн Маллин, сообщают американские СМИ.

По завершении срока полномочий Ноэм, согласно заявлению президента США, займет должность специального посланника по «Щиту Америки», являющейся новой структурой в правительстве США, которая займется обеспечением безопасности в Западном полушарии.

Кристи Ноэм столкнулась с критикой со стороны представителей Республиканской партии и Демпартии во время слушаний в Конгрессе на этой неделе, пишет Bloomberg. По информации агентства, Дональд Трамп был недоволен словами Ноэм о том, что президент одобрил рекламную кампанию стоимостью около $200 млн, в которой министр призывала мигрантов к добровольной депортации. Президент в частном порядке заявлял, что не одобрял эту рекламу, добавил источник Bloomberg.

Кристи Ноэм — одна из известных членов команды Дональда Трампа в его второй президентский срок. Она поддержала курс президента на ужесточение иммиграционной политики. При Ноэм сотрудники иммиграционной и таможенной полиции (ICE, подразделение Министерства внутренней безопасности) во время рейдов застрелили несколько человек. Их гибель вызвала массовые протесты и резкую критику в адрес ведомства, Ноэм и администрации Трампа. К отставке Ноэм призывали как демократы, так и республиканцы.