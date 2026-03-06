USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе

00:23 272

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Министры обменялись мнениями по поводу последних событий, происходящих в регионе. Стороны выразили обеспокоенность и отметили важность воздержания от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности, подчеркнув значимость обеспечения стабильности и безопасности.

Байрамов проинформировал армянского коллегу об атаках беспилотников, совершенных против Нахчывана.

Министры отметили важность обеспечения устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки на аэропорт четверо гражданских лиц получили ранения.

Посол Ирана в АР Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
5 мартa 2026, 20:35 3512
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
00:23 273
Резкий рост нефти
Резкий рост нефти обновлено 00:06
00:06 1708
AZAL обратился к пассажирам...
AZAL обратился к пассажирам...
5 мартa 2026, 23:46 1373
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
5 мартa 2026, 23:39 1038
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном все еще актуально
5 мартa 2026, 19:17 6411
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
5 мартa 2026, 23:12 1068
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
5 мартa 2026, 22:47 2534
Трамп о войне курдов против Ирана
Трамп о войне курдов против Ирана
5 мартa 2026, 22:22 2784
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
5 мартa 2026, 19:23 4612
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
5 мартa 2026, 22:37 1505

ЭТО ВАЖНО

Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
5 мартa 2026, 20:35 3512
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
00:23 273
Резкий рост нефти
Резкий рост нефти обновлено 00:06
00:06 1708
AZAL обратился к пассажирам...
AZAL обратился к пассажирам...
5 мартa 2026, 23:46 1373
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
5 мартa 2026, 23:39 1038
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном все еще актуально
5 мартa 2026, 19:17 6411
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
5 мартa 2026, 23:12 1068
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
5 мартa 2026, 22:47 2534
Трамп о войне курдов против Ирана
Трамп о войне курдов против Ирана
5 мартa 2026, 22:22 2784
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
5 мартa 2026, 19:23 4612
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
5 мартa 2026, 22:37 1505
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться