Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Министры обменялись мнениями по поводу последних событий, происходящих в регионе. Стороны выразили обеспокоенность и отметили важность воздержания от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности, подчеркнув значимость обеспечения стабильности и безопасности.

Байрамов проинформировал армянского коллегу об атаках беспилотников, совершенных против Нахчывана.

Министры отметили важность обеспечения устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки на аэропорт четверо гражданских лиц получили ранения.

Посол Ирана в АР Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.