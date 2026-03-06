Главы Генштабов Турции и Венгрии позвонили Кериму Велиеву

Начальники генеральных штабов ВС Турции и Венгрии генералы Сельчук Байрактароглу и Габор Бёрёнди позвонили первому заместителю министра обороны Азербайджана – начальнику Генштаба Азербайджанской армии генерал-полковнику Кериму Велиеву.

В сообщении Министерства обороны говорится, что стороны провели обмен мнениями по вопросам военного сотрудничества между странами, а также региональной безопасности в свете последних событий. Байрактароглу и Бёрёнди подчеркнули, что атаки иранских беспилотников на гражданскую инфраструктуру на территории Нахчывана противоречат нормам международного права.

Кроме того, «начальник Генерального штаба ВС Саудовской Аравии генерал Файяд бин Хамед Аль Ровайли через своего военного атташе в Азербайджане сообщил, что его страна выступает против подобных атак и готова в любое время оказать необходимую поддержку. Генерал-полковник Керим Велиев выразил благодарность своим коллегам за занятую ими позицию и оказываемую поддержку», говорится в сообщении.