Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Главы Генштабов Турции и Венгрии позвонили Кериму Велиеву

Начальники генеральных штабов ВС Турции и Венгрии генералы Сельчук Байрактароглу и Габор Бёрёнди позвонили первому заместителю министра обороны Азербайджана – начальнику Генштаба Азербайджанской армии генерал-полковнику Кериму Велиеву.

В сообщении Министерства обороны говорится, что стороны провели обмен мнениями по вопросам военного сотрудничества между странами, а также региональной безопасности в свете последних событий. Байрактароглу и Бёрёнди подчеркнули, что атаки иранских беспилотников на гражданскую инфраструктуру на территории Нахчывана противоречат нормам международного права.

Кроме того, «начальник Генерального штаба ВС Саудовской Аравии генерал Файяд бин Хамед Аль Ровайли через своего военного атташе в Азербайджане сообщил, что его страна выступает против подобных атак и готова в любое время оказать необходимую поддержку. Генерал-полковник Керим Велиев выразил благодарность своим коллегам за занятую ими позицию и оказываемую поддержку», говорится в сообщении.

Трамп: ВМС Ирана больше нет, ракеты и самолеты разрушены почти полностью
Трамп: ВМС Ирана больше нет, ракеты и самолеты разрушены почти полностью обновлено 02:07
На Тель-Авив полетели ракеты
На Тель-Авив полетели ракеты
Посольство Италии в Иране переехало в Азербайджан
Посольство Италии в Иране переехало в Азербайджан обновлено 01:03
Израиль «обнуляет» ПВО Ирана и готовит новые неожиданные ходы
Израиль «обнуляет» ПВО Ирана и готовит новые неожиданные ходы обновлено 00:43
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
Резкий рост нефти
Резкий рост нефти обновлено 00:06
AZAL обратился к пассажирам...
AZAL обратился к пассажирам...
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном все еще актуально
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
