Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Французский авианосец выходит в Средиземное море

Французский авианосец Charles de Gaulle войдет в воды Средиземного моря в субботу, 7 марта, сообщила в эфире телеканала France 2 министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен.

«Авианосец пройдет Гибралтарский пролив в пятницу вечером или в ночь с пятницы на субботу. Корабль будет в Средиземном море в субботу», – заявила Вотрен.

Она не уточнила конкретные задачи авианосца, отметив лишь, что позднее его могут направить в восточную часть Средиземного моря.

Вотрен подчеркнула, что «Франция действует в рамках международного права, оказывая помощь своим союзникам на Ближнем Востоке». «Франция находится в оборонительной позиции. Она отвечает на просьбу стран, подвергающихся нападению, с которыми у нас заключены соглашения об обороне», – добавила министр.

Глава военного ведомства также напомнила о присутствии в ОАЭ 12 французских истребителей Rafale и дополнительных систем противовоздушной обороны.

