Требование США Китаю

Министр финансов США Скотт Бессент планирует включить в повестку дня на предстоящих переговорах с Китаем сокращение закупок российской и иранской нефти, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

WSJ называет идею «непростым компромиссом». По ее сведениям, Бессент в частных беседах рассказал о продолжении усилий по убеждению Китая закупать американскую нефтегазовую продукцию вместо российской.

Бессент желает поднять энергетический вопрос со своим коллегой из Китая, вице-премьером Хэ Лифэном, в Париже в середине марта. Как сообщает источник издания, там они также планируют согласовать рамки для апрельского саммита между президентом США Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином.