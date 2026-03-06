USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Требование США Китаю

01:19 659

Министр финансов США Скотт Бессент планирует включить в повестку дня на предстоящих переговорах с Китаем сокращение закупок российской и иранской нефти, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

WSJ называет идею «непростым компромиссом». По ее сведениям, Бессент в частных беседах рассказал о продолжении усилий по убеждению Китая закупать американскую нефтегазовую продукцию вместо российской.

Бессент желает поднять энергетический вопрос со своим коллегой из Китая, вице-премьером Хэ Лифэном, в Париже в середине марта. Как сообщает источник издания, там они также планируют согласовать рамки для апрельского саммита между президентом США Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином.

