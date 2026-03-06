USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Трамп: ВМС Ирана больше нет, ракеты и самолеты разрушены почти полностью

обновлено 02:07
02:07 576

Соединенные Штаты уничтожили 24 корабля военно-морских сил Ирана в ходе совместной американо-израильской операции против исламской республики, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Их ВМС больше нет. 24 корабля за 3 дня», – сказал он, комментируя ход кампании против Ирана.

При этом Трамп указал, что фактически полностью уничтожены иранские ВВС, комплекс ПВО и система военного командования и управления. «У них нет ВВС. У них нет противовоздушной обороны. Их самолетов больше нет. Их связи нет», – отметил американский лидер.

Согласно изложенным им сведениям, ВС США засекают и уничтожают ракетные установки Ирана «в течение четырех минут» после того, как те открывают огонь, добавил Трамп. Иранские ракеты уничтожены, пусковые установки уничтожены — примерно на 60% и 64% соответственно, подчеркнул президент США.

Говоря о начале операции против Ирана, Трамп отметил, что у США действительно не было выбора. «Они собирались ударить по нам, если бы мы не ударили первыми, потому что они безумны», – пояснил он.

По его словам, США хотят воевать с Ираном больше, чем сам Иран. «Они звонят и спрашивают: «Как нам заключить сделку?» Я отвечаю: «Вы немного опоздали»», – поделился Трамп.

«В долгосрочной перспективе наши действия значительно повысят стабильность в регионе, цены на нефть, фондовый рынок и все остальное», – добавил глава государства.

*** 01:27

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану после ударов американских и израильских сил понадобится не менее десяти лет на восстановление. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC News.

В ходе интервью Дональда Трампа спросили о прогнозах относительно следующего этапа после завершения военной кампании против Ирана. «Забудьте о следующем (этапе)», – приводит его слова корреспондент телеканала при Белом доме Джонатан Карл в соцсети X.

«Они уничтожены», им понадобится 10 лет для восстановления, добавил президент США.

По словам Трампа, США уничтожили 58% ракетных установок Ирана. Нанесенные удары серьезно ослабили военный потенциал страны, указал американский лидер.

Он также подчеркнул, что считает конфликт еще не завершенным. Многие уже говорят о завершении противостояния, однако окончательное решение будет зависеть от него самого, указал Трамп.

Трамп: ВМС Ирана больше нет, ракеты и самолеты разрушены почти полностью
Трамп: ВМС Ирана больше нет, ракеты и самолеты разрушены почти полностью обновлено 02:07
02:07 577
На Тель-Авив полетели ракеты
На Тель-Авив полетели ракеты
01:55 200
Посольство Италии в Иране переехало в Азербайджан
Посольство Италии в Иране переехало в Азербайджан обновлено 01:03
01:03 3804
Израиль «обнуляет» ПВО Ирана и готовит новые неожиданные ходы
Израиль «обнуляет» ПВО Ирана и готовит новые неожиданные ходы обновлено 00:43
00:43 3714
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
5 мартa 2026, 20:35 3950
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
00:23 1643
Резкий рост нефти
Резкий рост нефти обновлено 00:06
00:06 3057
AZAL обратился к пассажирам...
AZAL обратился к пассажирам...
5 мартa 2026, 23:46 2816
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
5 мартa 2026, 23:39 1590
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном все еще актуально
5 мартa 2026, 19:17 6878
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
5 мартa 2026, 23:12 1431

ЭТО ВАЖНО

Трамп: ВМС Ирана больше нет, ракеты и самолеты разрушены почти полностью
Трамп: ВМС Ирана больше нет, ракеты и самолеты разрушены почти полностью обновлено 02:07
02:07 577
На Тель-Авив полетели ракеты
На Тель-Авив полетели ракеты
01:55 200
Посольство Италии в Иране переехало в Азербайджан
Посольство Италии в Иране переехало в Азербайджан обновлено 01:03
01:03 3804
Израиль «обнуляет» ПВО Ирана и готовит новые неожиданные ходы
Израиль «обнуляет» ПВО Ирана и готовит новые неожиданные ходы обновлено 00:43
00:43 3714
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
5 мартa 2026, 20:35 3950
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
00:23 1643
Резкий рост нефти
Резкий рост нефти обновлено 00:06
00:06 3057
AZAL обратился к пассажирам...
AZAL обратился к пассажирам...
5 мартa 2026, 23:46 2816
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
5 мартa 2026, 23:39 1590
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном все еще актуально
5 мартa 2026, 19:17 6878
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
5 мартa 2026, 23:12 1431
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться