Трамп: ВМС Ирана больше нет, ракеты и самолеты разрушены почти полностью

Соединенные Штаты уничтожили 24 корабля военно-морских сил Ирана в ходе совместной американо-израильской операции против исламской республики, сообщил президент США Дональд Трамп.
«Их ВМС больше нет. 24 корабля за 3 дня», – сказал он, комментируя ход кампании против Ирана.
При этом Трамп указал, что фактически полностью уничтожены иранские ВВС, комплекс ПВО и система военного командования и управления. «У них нет ВВС. У них нет противовоздушной обороны. Их самолетов больше нет. Их связи нет», – отметил американский лидер.
Согласно изложенным им сведениям, ВС США засекают и уничтожают ракетные установки Ирана «в течение четырех минут» после того, как те открывают огонь, добавил Трамп. Иранские ракеты уничтожены, пусковые установки уничтожены — примерно на 60% и 64% соответственно, подчеркнул президент США.
Говоря о начале операции против Ирана, Трамп отметил, что у США действительно не было выбора. «Они собирались ударить по нам, если бы мы не ударили первыми, потому что они безумны», – пояснил он.
По его словам, США хотят воевать с Ираном больше, чем сам Иран. «Они звонят и спрашивают: «Как нам заключить сделку?» Я отвечаю: «Вы немного опоздали»», – поделился Трамп.
«В долгосрочной перспективе наши действия значительно повысят стабильность в регионе, цены на нефть, фондовый рынок и все остальное», – добавил глава государства.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану после ударов американских и израильских сил понадобится не менее десяти лет на восстановление. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC News.
В ходе интервью Дональда Трампа спросили о прогнозах относительно следующего этапа после завершения военной кампании против Ирана. «Забудьте о следующем (этапе)», – приводит его слова корреспондент телеканала при Белом доме Джонатан Карл в соцсети X.
«Они уничтожены», им понадобится 10 лет для восстановления, добавил президент США.
По словам Трампа, США уничтожили 58% ракетных установок Ирана. Нанесенные удары серьезно ослабили военный потенциал страны, указал американский лидер.
Он также подчеркнул, что считает конфликт еще не завершенным. Многие уже говорят о завершении противостояния, однако окончательное решение будет зависеть от него самого, указал Трамп.