Трамп: ВМС Ирана больше нет, ракеты и самолеты разрушены почти полностью

Соединенные Штаты уничтожили 24 корабля военно-морских сил Ирана в ходе совместной американо-израильской операции против исламской республики, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Их ВМС больше нет. 24 корабля за 3 дня», – сказал он, комментируя ход кампании против Ирана.

При этом Трамп указал, что фактически полностью уничтожены иранские ВВС, комплекс ПВО и система военного командования и управления. «У них нет ВВС. У них нет противовоздушной обороны. Их самолетов больше нет. Их связи нет», – отметил американский лидер.

Согласно изложенным им сведениям, ВС США засекают и уничтожают ракетные установки Ирана «в течение четырех минут» после того, как те открывают огонь, добавил Трамп. Иранские ракеты уничтожены, пусковые установки уничтожены — примерно на 60% и 64% соответственно, подчеркнул президент США.

Говоря о начале операции против Ирана, Трамп отметил, что у США действительно не было выбора. «Они собирались ударить по нам, если бы мы не ударили первыми, потому что они безумны», – пояснил он.

По его словам, США хотят воевать с Ираном больше, чем сам Иран. «Они звонят и спрашивают: «Как нам заключить сделку?» Я отвечаю: «Вы немного опоздали»», – поделился Трамп.

«В долгосрочной перспективе наши действия значительно повысят стабильность в регионе, цены на нефть, фондовый рынок и все остальное», – добавил глава государства.