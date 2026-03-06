USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Шри-Ланка приняла иранский «Бушер»

01:37 438

Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке сообщил, что власти страны разрешили кораблю ВМС Ирана «Бушер» пришвартоваться в порту Тринкомали, все 208 членов экипажа эвакуированы.

Днем ранее американская подводная лодка потопила у берегов Шри-Ланки иранский фрегат «Дена», участвовавший в совместных учениях с ВМФ Индии. В результате погибли 87 моряков, 32 удалось спасти.

«Бушер» – корабль обеспечения, который сопровождал фрегат «Дена» в походе по Индийскому океану. Приближаясь к территориальным водам Шри-Ланки, он сообщил о неисправности силовой установки и запросил укрытие.

«Мы хотели сохранить нейтралитет, оказывая гуманитарную помощь, запрошенную одной из сторон конфликта. Никто не заслуживает смерти. Драгоценна каждая жизнь», – заявил президент Шри-Ланки.

Трамп: ВМС Ирана больше нет, ракеты и самолеты разрушены почти полностью
Трамп: ВМС Ирана больше нет, ракеты и самолеты разрушены почти полностью обновлено 02:07
02:07 579
На Тель-Авив полетели ракеты
На Тель-Авив полетели ракеты
01:55 203
Посольство Италии в Иране переехало в Азербайджан
Посольство Италии в Иране переехало в Азербайджан обновлено 01:03
01:03 3805
Израиль «обнуляет» ПВО Ирана и готовит новые неожиданные ходы
Израиль «обнуляет» ПВО Ирана и готовит новые неожиданные ходы обновлено 00:43
00:43 3716
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
5 мартa 2026, 20:35 3950
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
00:23 1644
Резкий рост нефти
Резкий рост нефти обновлено 00:06
00:06 3059
AZAL обратился к пассажирам...
AZAL обратился к пассажирам...
5 мартa 2026, 23:46 2817
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
5 мартa 2026, 23:39 1590
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном все еще актуально
5 мартa 2026, 19:17 6878
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
5 мартa 2026, 23:12 1431

