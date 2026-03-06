Шри-Ланка приняла иранский «Бушер»

Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке сообщил, что власти страны разрешили кораблю ВМС Ирана «Бушер» пришвартоваться в порту Тринкомали, все 208 членов экипажа эвакуированы.

Днем ранее американская подводная лодка потопила у берегов Шри-Ланки иранский фрегат «Дена», участвовавший в совместных учениях с ВМФ Индии. В результате погибли 87 моряков, 32 удалось спасти.

«Бушер» – корабль обеспечения, который сопровождал фрегат «Дена» в походе по Индийскому океану. Приближаясь к территориальным водам Шри-Ланки, он сообщил о неисправности силовой установки и запросил укрытие.

«Мы хотели сохранить нейтралитет, оказывая гуманитарную помощь, запрошенную одной из сторон конфликта. Никто не заслуживает смерти. Драгоценна каждая жизнь», – заявил президент Шри-Ланки.