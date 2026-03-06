USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

«Сбился с пути»: Трамп поставил Карлсона вне MAGA

01:47 349

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский журналист Такер Карлсон «сбился с пути» и больше не принадлежит к движению MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой»). Такое мнение он высказал в интервью телеканалу ABC, комментируя критику Карлсоном действий США в рамках военной операции против Ирана.

«Такер сбился с пути. Я давно понимал, что он уже не MAGA. MAGA спасает нашу страну. MAGA делает Америку вновь великой. MAGA означает приоритет США, и Такер больше не имеет с этим ничего общего. И Такер на самом деле недостаточно умен, чтобы это осознать», – приводит его слова в соцсети X журналист телеканала Джонатан Карл.

Ранее Карлсон активно поддерживал Трампа и участвовал в его предвыборной кампании.

Трамп: ВМС Ирана больше нет, ракеты и самолеты разрушены почти полностью
Трамп: ВМС Ирана больше нет, ракеты и самолеты разрушены почти полностью обновлено 02:07
02:07 581
На Тель-Авив полетели ракеты
На Тель-Авив полетели ракеты
01:55 204
Посольство Италии в Иране переехало в Азербайджан
Посольство Италии в Иране переехало в Азербайджан обновлено 01:03
01:03 3805
Израиль «обнуляет» ПВО Ирана и готовит новые неожиданные ходы
Израиль «обнуляет» ПВО Ирана и готовит новые неожиданные ходы обновлено 00:43
00:43 3716
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
5 мартa 2026, 20:35 3950
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
00:23 1644
Резкий рост нефти
Резкий рост нефти обновлено 00:06
00:06 3059
AZAL обратился к пассажирам...
AZAL обратился к пассажирам...
5 мартa 2026, 23:46 2817
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
5 мартa 2026, 23:39 1590
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном все еще актуально
5 мартa 2026, 19:17 6879
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
Новая группа истребителей F-22 переброшена на Ближний Восток
5 мартa 2026, 23:12 1431

