«Сбился с пути»: Трамп поставил Карлсона вне MAGA

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский журналист Такер Карлсон «сбился с пути» и больше не принадлежит к движению MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой»). Такое мнение он высказал в интервью телеканалу ABC, комментируя критику Карлсоном действий США в рамках военной операции против Ирана.

«Такер сбился с пути. Я давно понимал, что он уже не MAGA. MAGA спасает нашу страну. MAGA делает Америку вновь великой. MAGA означает приоритет США, и Такер больше не имеет с этим ничего общего. И Такер на самом деле недостаточно умен, чтобы это осознать», – приводит его слова в соцсети X журналист телеканала Джонатан Карл.

Ранее Карлсон активно поддерживал Трампа и участвовал в его предвыборной кампании.