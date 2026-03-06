Пентагон настроен решительно: Война продлится столько, сколько надо

Купер, в частности, заявил, что боевые возможности США в войне против Ирана продолжают расти, тогда как возможности иранской стороны ослабевают. По его словам, за последние 72 часа американские бомбардировщики атаковали почти 200 целей на территории Ирана, включая объекты в районе Тегерана. Адмирал отметил, что лишь в течение последнего часа стратегические бомбардировщики Northrop Grumman B-2 Spirit сбросили десятки проникающих бомб, нацеленных на пусковые установки баллистических ракет, скрытые под землей.

Министр обороны США Пит Хегсет и командующий Центральным командованием армии США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер ответили на вопросы журналистов о ходе военной операции против Ирана.

«Если оценить последние 24 часа операции в сравнении с тем, где мы были в начале, то атаки (Ирана) баллистическими ракетами сократились на 90% по сравнению с первым днем, атаки с использованием беспилотниками сократились на 83%», - сказал Купер на пресс-конференции в штате Флорида.

«Примечательно, что мы также поразили иранский аналог космического командования», - сказал Купер, добавив, что это позволит «снизить возможности [Ирана] угрожать американцам».

Купер сказал на брифинге, что США потопили уже больше 30 иранских кораблей. «И всего несколько часов назад мы поразили иранский дрононосец размером примерно с авианосец времен Второй мировой войны. Сейчас он горит», — добавил адмирал Купер.

Президент США Дональд Трамп, выступая незадолго до адмирала Купера в другом месте, в Белом доме, сказал, что США потопили «24 корабля за три дня».

Хегсет же заявил, что Тегеран рассчитывает на то, что США не смогут долго поддерживать интенсивность боевых действий. «Иран надеется, что мы не сможем продолжать эту кампанию, и это серьезная ошибка в расчетах со стороны Корпуса стражей исламской революции», – сказал он.

По словам главы Пентагона, у американских вооруженных сил нет дефицита боеприпасов, а имеющиеся запасы как оборонительных, так и наступательных вооружений позволяют продолжать операцию столько, сколько потребуется. «Мы только начали сражаться – и будем вести эту борьбу решительно», – заверил Хегсет.

«Всего за несколько дней операции «Эпическая ярость» вы (глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер) и ваша команда нанесли разрушительные высокоточные удары, уничтожив лучшую часть ВМС Ирана», - сказал Хегсет.

Глава Пентагона добавил, что Соединенные Штаты не намерены принимать беженцев с Ближнего Востока, этим смогут заняться страны региона.