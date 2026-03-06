Пентагон советует не верить слухам

Информация о том, что над провинцией Басра на юге Ирака сбит американский истребитель, ложная, сообщает пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США в соцсети X.

«В социальных сетях распространяются слухи о том, что над Басрой сбит американский истребитель. Эти слухи безосновательны и НЕ соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Об этом же со ссылкой на американского чиновника ранее писал телеканал Al Jazeera.

В четверг, 5 марта, гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что иранские силы обороны якобы сбили в Басре американский истребитель F-15.