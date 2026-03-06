USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Пентагон советует не верить слухам

03:00 389

Информация о том, что над провинцией Басра на юге Ирака сбит американский истребитель, ложная, сообщает пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США в соцсети X.

«В социальных сетях распространяются слухи о том, что над Басрой сбит американский истребитель. Эти слухи безосновательны и НЕ соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Об этом же со ссылкой на американского чиновника ранее писал телеканал Al Jazeera.

В четверг, 5 марта, гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что иранские силы обороны якобы сбили в Басре американский истребитель F-15.

Пентагон настроен решительно: Война продлится столько, сколько надо
Пентагон настроен решительно: Война продлится столько, сколько надо
02:53 411
32 американских самолета-заправщика в аэропорту Бен-Гурион
32 американских самолета-заправщика в аэропорту Бен-Гурион обновлено 02:33
02:33 2088
На Тель-Авив полетели ракеты
На Тель-Авив полетели ракеты
01:55 1303
Посольство Италии в Иране переехало в Азербайджан
Посольство Италии в Иране переехало в Азербайджан обновлено 01:03
01:03 4350
Израиль «обнуляет» ПВО Ирана и готовит новые неожиданные ходы
Израиль «обнуляет» ПВО Ирана и готовит новые неожиданные ходы обновлено 00:43
00:43 4209
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
5 мартa 2026, 20:35 4116
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
Баку и Ереван на связи: эскалация вокруг Ирана и мир в регионе
00:23 2191
Резкий рост нефти
Резкий рост нефти обновлено 00:06
00:06 3635
AZAL обратился к пассажирам...
AZAL обратился к пассажирам...
5 мартa 2026, 23:46 3483
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
Нарушен суверенитет: ООН осудила удар Ирана по Нахчывану
5 мартa 2026, 23:39 1808
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном все еще актуально
5 мартa 2026, 19:17 7084

