Конфликт между Украиной и Венгрией разгорается

«Сегодня в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины. Причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними до сих пор неизвестны», – цитирует его «Украинская правда».

По словам Сибиги, семеро украинцев являются сотрудниками государственного «Ощадбанка», которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили деньги и ценности в рамках регулярных перевозок между госбанками.

«Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги… Это государственный терроризм и рэкет. Мы уже направили официальную ноту с требованием немедленного освобождения наших граждан. Мы также обратимся к Европейскому Союзу с запросом на четкую квалификацию незаконных действий Венгрии, захвата заложников и ограбления», - сказал глава МИД Украины.

В «Ощадбанке» же заявили, что «согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили Ощадбанка в настоящее время находятся в центре Будапешта, рядом с одним из силовых структур Венгрии. Местонахождение автомобилей подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел Украины. Местонахождение сотрудников «Ощадбанка» в настоящее время неизвестно».

В банке добавили, что перевозка средств и ценностей осуществлялась «Ощадбанком» в рамках и во исполнение международного соглашения с «Райффайзенбанком» (Австрия).

«Объем ценностей, находившихся в похищенных автомобилях, составлял 40 млн долл. США, 35 млн евро, 9 кг золота. «Ощадбанк» требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину», - заявили в пресс-службе банка.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях разместил видео, в котором заявил, что у Венгрии есть политические и финансовые инструменты, чтобы заставить Украину восстановить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». «Мы победим. И мы победим силой. У нас есть политические и финансовые инструменты, и с их помощью мы заставим их безусловно и как можно быстрее восстановить работу нефтепровода «Дружба». Хочу четко дать понять, здесь мы победим, и мы победим силой. Здесь не будет компромиссов. Мы нанесем им поражение. Мы прорвем нефтяную блокаду, мы заставим украинцев восстановить поставки не через бизнес, не через соглашение, не через компромисс, а через силу».

А президент Украины Владимир Зеленский 5 марта заявил, что может передать украинским военным адрес «одного человека в Евросоюзе», который блокирует европейскую помощь Украине, имея в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Зеленский, кроме того, сказал, что до «по имеющимся данным, этот трубопровод («Дружба») может быть введен в эксплуатацию через один-полтора месяца». При этом Зеленский дал понять, что лично предпочел бы не восстанавливать трубопровод.