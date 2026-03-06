USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Иран «воюет» с отелями и жилым домом в Бахрейне

видео; новость дополнена
04:25 493

Иран нанес удары по двум гостиницам и жилому зданию в столице Бахрейна Манаме, сообщило МВД королевства.

По его данным, пострадавших нет. Другие подробности не приводятся.

Мониторинговые каналы передают, что два из атакованных здания находятся в районе Джафра, третье — на улице Маарад, там проживают американские военные.

А Министерство обороны Кувейта сообщает, что силы противовоздушной обороны сбили иранские ракеты в воздушном пространстве страны. Зафиксировано падение фрагментов и причинение незначительного ущерба, пострадавших нет.

Как сообщает CBS, власти США приняли решение об эвакуации американского посольства из Кувейта. Ранее сообщалось о приостановке работы дипмиссии США в этой стране – после нескольких атак.

И Эмираты заступились за Азербайджан
И Эмираты заступились за Азербайджан
05:07 58
Почему Иран нанес удар по Азербайджану?
Почему Иран нанес удар по Азербайджану? экс-сотрудник Министерства обороны Ирана Реза Талеби комментирует для haqqin.az
04:14 1274
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?
5 мартa 2026, 22:46 4534
Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу
Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу
04:59 350
«Сейчас мы хотим воевать»: Трамп заявил, что у Ирана уничтожено все
«Сейчас мы хотим воевать»: Трамп заявил, что у Ирана уничтожено все обновлено 02:17
02:17 2898
Пентагон настроен решительно: Война только началась
Пентагон настроен решительно: Война только началась
02:53 1001
32 американских самолета-заправщика в аэропорту Бен-Гурион
32 американских самолета-заправщика в аэропорту Бен-Гурион обновлено 02:33
02:33 2510
На Тель-Авив полетели ракеты
На Тель-Авив полетели ракеты
01:55 1774
Посольство Италии в Иране переехало в Азербайджан
Посольство Италии в Иране переехало в Азербайджан обновлено 01:03
01:03 4662
Израиль «обнуляет» ПВО Ирана и готовит новые неожиданные ходы
Израиль «обнуляет» ПВО Ирана и готовит новые неожиданные ходы обновлено 00:43
00:43 4529
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
5 мартa 2026, 20:35 4238

