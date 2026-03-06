Иран «воюет» с отелями и жилым домом в Бахрейне

Иран нанес удары по двум гостиницам и жилому зданию в столице Бахрейна Манаме, сообщило МВД королевства.

По его данным, пострадавших нет. Другие подробности не приводятся.

Мониторинговые каналы передают, что два из атакованных здания находятся в районе Джафра, третье — на улице Маарад, там проживают американские военные.