Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

У Трампа развязаны руки

04:10

Палата представителей США не смогла принять резолюцию, которая ограничивала бы полномочия президента Дональда Трампа по ведению войны в Иране без одобрения Конгресса, сообщают американские СМИ.

Согласно результатам голосования, «за» выступили 212 законодателей, 219 высказались «против». Отмечается, что только два представителя Республиканской партии - Томас Мэсси и Уоррен Дэвидсон - поддержали резолюцию. При этом четверо демократов отклонили ее.

Подавляющее большинство республиканцев в Конгрессе официально поддерживают действия Белого дома. По их мнению, Трамп, как и любой другой президент, имеет право в соответствии с законом о военных полномочиях наносить ограниченные военные удары без официального разрешения Конгресса.

Днем ранее Сенат США в ходе процедурного голосования также отклонил проект резолюции.

Предложение сенаторов, поддерживавших ограничение возможностей Трампа в Иране, основывается на принятой в 1973 году резолюции Конгресса США о военных полномочиях. Она предусматривает, что президент обязан во всех случаях, когда это возможно, консультироваться с Конгрессом, прежде чем начать боевые действия за рубежом. В случае с Ираном таких консультаций не было.

И Эмираты заступились за Азербайджан
И Эмираты заступились за Азербайджан
05:07
Почему Иран нанес удар по Азербайджану?
Почему Иран нанес удар по Азербайджану? экс-сотрудник Министерства обороны Ирана Реза Талеби комментирует для haqqin.az
04:14
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?
5 мартa 2026, 22:46
Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу
Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу
04:59
«Сейчас мы хотим воевать»: Трамп заявил, что у Ирана уничтожено все
«Сейчас мы хотим воевать»: Трамп заявил, что у Ирана уничтожено все обновлено 02:17
02:17
Пентагон настроен решительно: Война только началась
Пентагон настроен решительно: Война только началась
02:53
32 американских самолета-заправщика в аэропорту Бен-Гурион
32 американских самолета-заправщика в аэропорту Бен-Гурион обновлено 02:33
02:33
На Тель-Авив полетели ракеты
На Тель-Авив полетели ракеты
01:55
Посольство Италии в Иране переехало в Азербайджан
Посольство Италии в Иране переехало в Азербайджан обновлено 01:03
01:03
Израиль «обнуляет» ПВО Ирана и готовит новые неожиданные ходы
Израиль «обнуляет» ПВО Ирана и готовит новые неожиданные ходы обновлено 00:43
00:43
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
5 мартa 2026, 20:35

