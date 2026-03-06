У Трампа развязаны руки

Палата представителей США не смогла принять резолюцию, которая ограничивала бы полномочия президента Дональда Трампа по ведению войны в Иране без одобрения Конгресса, сообщают американские СМИ.

Согласно результатам голосования, «за» выступили 212 законодателей, 219 высказались «против». Отмечается, что только два представителя Республиканской партии - Томас Мэсси и Уоррен Дэвидсон - поддержали резолюцию. При этом четверо демократов отклонили ее.