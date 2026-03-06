Как Газах стал столицей

Газах официально стал спортивной столицей Азербайджана в 2026 году.
Мероприятия, посвященные этому событию, прошли в центре города. Был организован парад спортсменов. В параде принимали участие представители спортивных федераций, спортшкол, различных организаций.
Далее с речью выступил глава Исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашов, назвавший избрание Газаха спортивной столицей важным событием в жизни района, которое будет способствовать развитию спорта и инфраструктуры.
Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов напомнил, что уже 11 лет 5 марта в Азербайджане отмечают как День физкультуры и спорта.
«В 2015 году президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об этом, - говорит министр. - Историю вы знаете. 5 марта 1995 года наш общенациональный лидер Гейдар Алиев встретился со спортсменами в Бакинском дворце спорта. С тех пор Азербайджан взял на вооружение современную стратегию развития спорта. В 1997 году Ильхам Алиев возглавил Национальной олимпийский комитет. За эти годы построено более 50 олимпийских спорткомплексов и других спортивных объектов. У наших спортсменов немало достижений - победы на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. Растут и наши специалисты. Мы этим гордимся.
Благодаря заботе и поддержке государства в Баку и регионах спорт развивается. В прошлом году спортивной столицей была Габала, в этом году мы в Газахе. Это спортивный регион. В течение года тут будут проходить различные спортивные мероприятия. Надеюсь, что еще больше газахцев начнут заниматься спортом».
Далее глава ИВ Габалинского района Сабухи Абдуллаев передал символический ключ от спортивной столицы Раджабу Бабашову.
С речью выступил и вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, известный в прошлом борец уроженец Газаха Фирдовси Умудов. Он поблагодарил организаторов за прекрасное мероприятие.
«В те годы, когда я начинал заниматься борьбой, не было должных условий, не было залов. Сейчас благодаря заботе спортивного руководства страны для занятий спортом созданы прекрасные условия. Газах всегда славился своими борцами. Верю, что избрание Газаха спортивной столицей послужит еще большей популяризации спорта в нашем районе», - сказал Фирдовси Умудов.
Мероприятие продолжилось показательными выступлениями и концертной программой.