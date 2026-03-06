Как Газах стал столицей

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов напомнил, что уже 11 лет 5 марта в Азербайджане отмечают как День физкультуры и спорта.

«В 2015 году президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об этом, - говорит министр. - Историю вы знаете. 5 марта 1995 года наш общенациональный лидер Гейдар Алиев встретился со спортсменами в Бакинском дворце спорта. С тех пор Азербайджан взял на вооружение современную стратегию развития спорта. В 1997 году Ильхам Алиев возглавил Национальной олимпийский комитет. За эти годы построено более 50 олимпийских спорткомплексов и других спортивных объектов. У наших спортсменов немало достижений - победы на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. Растут и наши специалисты. Мы этим гордимся.

Благодаря заботе и поддержке государства в Баку и регионах спорт развивается. В прошлом году спортивной столицей была Габала, в этом году мы в Газахе. Это спортивный регион. В течение года тут будут проходить различные спортивные мероприятия. Надеюсь, что еще больше газахцев начнут заниматься спортом».