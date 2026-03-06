Эмираты готовят наказание для Ирана

Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность заморозки размещенных в стране иранских активов в рамках потенциальных мер по наказанию Тегерана после недавних нападений в регионе, сообщает газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, в случае реализации подобного шага доступ исламской республики к иностранной валюте и международным торговым сетям будет крайне ограничен. Согласно версии источников издания, представители ОАЭ уже уведомили Иран в частном порядке о вероятности принятия таких мер.

Официальные лица публично не подтвердили никакого решения, неясно, насколько масштабным может быть замораживание активов.