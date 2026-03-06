USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Эмираты готовят наказание для Ирана

04:28 452

Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность заморозки размещенных в стране иранских активов в рамках потенциальных мер по наказанию Тегерана после недавних нападений в регионе, сообщает газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, в случае реализации подобного шага доступ исламской республики к иностранной валюте и международным торговым сетям будет крайне ограничен. Согласно версии источников издания, представители ОАЭ уже уведомили Иран в частном порядке о вероятности принятия таких мер.

Официальные лица публично не подтвердили никакого решения, неясно, насколько масштабным может быть замораживание активов.

И Эмираты заступились за Азербайджан
И Эмираты заступились за Азербайджан
05:07 61
Почему Иран нанес удар по Азербайджану?
Почему Иран нанес удар по Азербайджану? экс-сотрудник Министерства обороны Ирана Реза Талеби комментирует для haqqin.az
04:14 1280
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?
5 мартa 2026, 22:46 4537
Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу
Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу
04:59 356
«Сейчас мы хотим воевать»: Трамп заявил, что у Ирана уничтожено все
«Сейчас мы хотим воевать»: Трамп заявил, что у Ирана уничтожено все обновлено 02:17
02:17 2901
Пентагон настроен решительно: Война только началась
Пентагон настроен решительно: Война только началась
02:53 1002
32 американских самолета-заправщика в аэропорту Бен-Гурион
32 американских самолета-заправщика в аэропорту Бен-Гурион обновлено 02:33
02:33 2510
На Тель-Авив полетели ракеты
На Тель-Авив полетели ракеты
01:55 1774
Посольство Италии в Иране переехало в Азербайджан
Посольство Италии в Иране переехало в Азербайджан обновлено 01:03
01:03 4663
Израиль «обнуляет» ПВО Ирана и готовит новые неожиданные ходы
Израиль «обнуляет» ПВО Ирана и готовит новые неожиданные ходы обновлено 00:43
00:43 4530
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
5 мартa 2026, 20:35 4238

