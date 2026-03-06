USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу

04:59 357

Бизнесмен и миллиардер из Объединенных Арабских Эмиратов Халаф Ахмад аль Хабтур написал открытое письмо американскому президенту Дональду Трампу. Текст послания он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Прямой вопрос: кто дал вам полномочия втягивать наш регион в войну с Ираном? И на каком основании вы приняли это опасное решение? Подумали ли вы о сопутствующем ущербе, прежде чем нажать на курок? Думали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации страны региона?» — начал свое обращение миллиардер.

Он отметил, что жители Ближневосточного региона имеют право спросить у Трампа, принял он решение о начале операции сам или «в результате давления» со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства. Бизнесмен добавил, что арабские страны могут защитить себя, однако у них есть вопрос: кто разрешил американскому президенту превращать регион «в поле боя»?

Халаф Ахмад аль Хабтур

Аль Хабтур также напомнил, что инициатива созданного Трампом Совета мира финансируется в том числе средствами, переданными странами Персидского залива. «Сегодня эти страны имеют право спросить: куда пошли эти деньги? Финансируем ли мы мирные инициативы или войну, которая угрожает нам?» — указал миллиардер.

Он также отметил, что действия Трампа вызывают недовольство и угрожают в том числе американским гражданам. Аль Хабтур привел данные Института политических исследований (IPS), согласно которым стоимость военных операций составляет от $40 млрд до $210 млрд за четыре-пять недели. При этом финансируется операция в Иране за счет налогов граждан США, подчеркнул бизнесмен. «Дело дошло даже до того, что американцы стали жертвовать жизнями в войне, в которой они не должны участвовать», — заявил он.

Аль Хабтур также напомнил, что Трамп давал обещание избегать войн, однако за время его второго срока США провели военные операции как минимум в семи странах. «За первый год вашего пребывания на этом посту вы нанесли более 658 иностранных авиаударов, что эквивалентно общему количеству ударов за весь срок полномочий (бывшего президента США Джо) Байдена — того самого Байдена, которого вы критиковали за втягивание Соединенных Штатов в иностранные войны», — подчеркнул бизнесмен.

В завершение своего обращения он отметил, что истинное лидерство определяется «мудростью, уважением к другим и стремлением к миру». По словам Аль Хабтура, другие страны имеют право требовать полной прозрачности и отчетности по инициативам, которые были выдвинуты «во имя мира».

