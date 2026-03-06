Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу

Бизнесмен и миллиардер из Объединенных Арабских Эмиратов Халаф Ахмад аль Хабтур написал открытое письмо американскому президенту Дональду Трампу. Текст послания он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Прямой вопрос: кто дал вам полномочия втягивать наш регион в войну с Ираном? И на каком основании вы приняли это опасное решение? Подумали ли вы о сопутствующем ущербе, прежде чем нажать на курок? Думали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации страны региона?» — начал свое обращение миллиардер.

Он отметил, что жители Ближневосточного региона имеют право спросить у Трампа, принял он решение о начале операции сам или «в результате давления» со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства. Бизнесмен добавил, что арабские страны могут защитить себя, однако у них есть вопрос: кто разрешил американскому президенту превращать регион «в поле боя»?