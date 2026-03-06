И Эмираты заступились за Азербайджан

Объединенные Арабские Эмираты резко осудили удары иранских беспилотников по территории Азербайджана. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ.
Отмечается, что Эмираты расценивают эти враждебные действия как опасную эскалацию, грубое нарушение государственного суверенитета и прямую угрозу региональной безопасности и стабильности.
В заявлении МИЭ Эмиратов говорится, что «это серьезная эскалация, подрывающая усилия по деэскалации и усиливающая напряженность в регионе».
Ранее сообщалось, что президент ОАЭ Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым осудил атаку Ирана на территорию Азербайджана.