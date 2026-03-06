USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

И Эмираты заступились за Азербайджан

Объединенные Арабские Эмираты резко осудили удары иранских беспилотников по территории Азербайджана. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ.

Отмечается, что Эмираты расценивают эти враждебные действия как опасную эскалацию, грубое нарушение государственного суверенитета и прямую угрозу региональной безопасности и стабильности.

В заявлении МИЭ Эмиратов говорится, что «это серьезная эскалация, подрывающая усилия по деэскалации и усиливающая напряженность в регионе».

Ранее сообщалось, что президент ОАЭ Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым осудил атаку Ирана на территорию Азербайджана.

Почему Иран нанес удар по Азербайджану?
Почему Иран нанес удар по Азербайджану? экс-сотрудник Министерства обороны Ирана Реза Талеби комментирует для haqqin.az
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?
Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу
Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу
«Сейчас мы хотим воевать»: Трамп заявил, что у Ирана уничтожено все
«Сейчас мы хотим воевать»: Трамп заявил, что у Ирана уничтожено все обновлено 02:17
Пентагон настроен решительно: Война только началась
Пентагон настроен решительно: Война только началась
32 американских самолета-заправщика в аэропорту Бен-Гурион
32 американских самолета-заправщика в аэропорту Бен-Гурион обновлено 02:33
На Тель-Авив полетели ракеты
На Тель-Авив полетели ракеты
Посольство Италии в Иране переехало в Азербайджан
Посольство Италии в Иране переехало в Азербайджан обновлено 01:03
Израиль «обнуляет» ПВО Ирана и готовит новые неожиданные ходы
Израиль «обнуляет» ПВО Ирана и готовит новые неожиданные ходы обновлено 00:43
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
