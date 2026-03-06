Дроны парализовали крупнейшее нефтяное месторождение

В иракской провинции Дахук два беспилотника атаковали нефтяное месторождение Сарсанг, эксплуатируемое американской компанией HKN Energy. Об этом сообщил советник по безопасности нефтяных компаний в министерстве природных ресурсов иракского Курдистана Карван Бабан.

Как передает Rudow, удары были нанесены вечером 5 марта в 21:23 и 22:30 (21:53 и 23:00 по Баку). Жертв нет, но объект поврежден. Оператор решил приостановить добычу на месторождении.

Сарсанг — одно из ключевых энергетических месторождений в иракском Курдистане.