USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Дроны парализовали крупнейшее нефтяное месторождение

05:23 882

В иракской провинции Дахук два беспилотника атаковали нефтяное месторождение Сарсанг, эксплуатируемое американской компанией HKN Energy. Об этом сообщил советник по безопасности нефтяных компаний в министерстве природных ресурсов иракского Курдистана Карван Бабан.

Как передает Rudow, удары были нанесены вечером 5 марта в 21:23 и 22:30 (21:53 и 23:00 по Баку). Жертв нет, но объект поврежден. Оператор решил приостановить добычу на месторождении.

Сарсанг — одно из ключевых энергетических месторождений в иракском Курдистане.

Саакашвили об атаке на Нахчыван: «У иранского режима нет шансов на выживание...»
Саакашвили об атаке на Нахчыван: «У иранского режима нет шансов на выживание...»
06:44 27
Израиль заявил, что наносит масштабные удары по Тегерану
Израиль заявил, что наносит масштабные удары по Тегерану
06:18 347
Ирану можно убивать азербайджанских детей?
Ирану можно убивать азербайджанских детей? главная тема
04:47 2298
И Эмираты заступились за Азербайджан
И Эмираты заступились за Азербайджан
05:07 924
Почему Иран нанес удар по Азербайджану?
Почему Иран нанес удар по Азербайджану? экс-сотрудник Министерства обороны Ирана Реза Талеби комментирует для haqqin.az
04:14 3338
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?
5 мартa 2026, 22:46 5022
Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу
Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу
04:59 2028
«Сейчас мы хотим воевать»: Трамп заявил, что у Ирана уничтожено все
«Сейчас мы хотим воевать»: Трамп заявил, что у Ирана уничтожено все обновлено 02:17
02:17 3724
Пентагон настроен решительно: Война только началась
Пентагон настроен решительно: Война только началась
02:53 1484
32 американских самолета-заправщика в аэропорту Бен-Гурион
32 американских самолета-заправщика в аэропорту Бен-Гурион обновлено 02:33
02:33 2929
На Тель-Авив полетели ракеты
На Тель-Авив полетели ракеты
01:55 2227

ЭТО ВАЖНО

Саакашвили об атаке на Нахчыван: «У иранского режима нет шансов на выживание...»
Саакашвили об атаке на Нахчыван: «У иранского режима нет шансов на выживание...»
06:44 27
Израиль заявил, что наносит масштабные удары по Тегерану
Израиль заявил, что наносит масштабные удары по Тегерану
06:18 347
Ирану можно убивать азербайджанских детей?
Ирану можно убивать азербайджанских детей? главная тема
04:47 2298
И Эмираты заступились за Азербайджан
И Эмираты заступились за Азербайджан
05:07 924
Почему Иран нанес удар по Азербайджану?
Почему Иран нанес удар по Азербайджану? экс-сотрудник Министерства обороны Ирана Реза Талеби комментирует для haqqin.az
04:14 3338
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?
5 мартa 2026, 22:46 5022
Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу
Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу
04:59 2028
«Сейчас мы хотим воевать»: Трамп заявил, что у Ирана уничтожено все
«Сейчас мы хотим воевать»: Трамп заявил, что у Ирана уничтожено все обновлено 02:17
02:17 3724
Пентагон настроен решительно: Война только началась
Пентагон настроен решительно: Война только началась
02:53 1484
32 американских самолета-заправщика в аэропорту Бен-Гурион
32 американских самолета-заправщика в аэропорту Бен-Гурион обновлено 02:33
02:33 2929
На Тель-Авив полетели ракеты
На Тель-Авив полетели ракеты
01:55 2227
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться