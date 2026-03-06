USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Взрывы на военной базе США в Катаре

05:29 684

Взрывы произошли на американской военной базе в Катаре, сообщило иранское агентство Tasnim.

Подробности не приводятся.

Ранее власти Катара предупредили население страны о повышенном уровне опасности и рекомендовали жителям не покидать свои дома

Саакашвили об атаке на Нахчыван: «У иранского режима нет шансов на выживание...»
Саакашвили об атаке на Нахчыван: «У иранского режима нет шансов на выживание...»
06:44 30
Израиль заявил, что наносит масштабные удары по Тегерану
Израиль заявил, что наносит масштабные удары по Тегерану
06:18 348
Ирану можно убивать азербайджанских детей?
Ирану можно убивать азербайджанских детей? главная тема
04:47 2302
И Эмираты заступились за Азербайджан
И Эмираты заступились за Азербайджан
05:07 925
Почему Иран нанес удар по Азербайджану?
Почему Иран нанес удар по Азербайджану? экс-сотрудник Министерства обороны Ирана Реза Талеби комментирует для haqqin.az
04:14 3338
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?
5 мартa 2026, 22:46 5023
Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу
Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу
04:59 2030
«Сейчас мы хотим воевать»: Трамп заявил, что у Ирана уничтожено все
«Сейчас мы хотим воевать»: Трамп заявил, что у Ирана уничтожено все обновлено 02:17
02:17 3724
Пентагон настроен решительно: Война только началась
Пентагон настроен решительно: Война только началась
02:53 1487
32 американских самолета-заправщика в аэропорту Бен-Гурион
32 американских самолета-заправщика в аэропорту Бен-Гурион обновлено 02:33
02:33 2929
На Тель-Авив полетели ракеты
На Тель-Авив полетели ракеты
01:55 2227

