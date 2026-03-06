Взрывы на военной базе США в Катаре

Взрывы произошли на американской военной базе в Катаре, сообщило иранское агентство Tasnim.
Подробности не приводятся.
Ранее власти Катара предупредили население страны о повышенном уровне опасности и рекомендовали жителям не покидать свои дома
Взрывы произошли на американской военной базе в Катаре, сообщило иранское агентство Tasnim.
Подробности не приводятся.
Ранее власти Катара предупредили население страны о повышенном уровне опасности и рекомендовали жителям не покидать свои дома
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.