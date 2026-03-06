USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Израиль заявил, что наносит масштабные удары по Тегерану

06:18 350

Армия обороны Израиля заявила, что наносит масштабные удары по «инфраструктуре иранского режима» в столице страны Тегеране.

«Первоначальный отчет — ЦАХАЛ начал широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране», — говорится в сообщении военных. Другие подробности не приводятся.

Одновременно с этим государственное телевидение Ирана сообщило о взрывах в столице.

Ранее начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что Израиль переходит к следующей фазе операции против Ирана.

Саакашвили об атаке на Нахчыван: «У иранского режима нет шансов на выживание...»
Саакашвили об атаке на Нахчыван: «У иранского режима нет шансов на выживание...»
06:44 30
Израиль заявил, что наносит масштабные удары по Тегерану
Израиль заявил, что наносит масштабные удары по Тегерану
06:18 351
Ирану можно убивать азербайджанских детей?
Ирану можно убивать азербайджанских детей? главная тема
04:47 2303
И Эмираты заступились за Азербайджан
И Эмираты заступились за Азербайджан
05:07 925
Почему Иран нанес удар по Азербайджану?
Почему Иран нанес удар по Азербайджану? экс-сотрудник Министерства обороны Ирана Реза Талеби комментирует для haqqin.az
04:14 3339
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?
5 мартa 2026, 22:46 5023
Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу
Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу
04:59 2032
«Сейчас мы хотим воевать»: Трамп заявил, что у Ирана уничтожено все
«Сейчас мы хотим воевать»: Трамп заявил, что у Ирана уничтожено все обновлено 02:17
02:17 3727
Пентагон настроен решительно: Война только началась
Пентагон настроен решительно: Война только началась
02:53 1487
32 американских самолета-заправщика в аэропорту Бен-Гурион
32 американских самолета-заправщика в аэропорту Бен-Гурион обновлено 02:33
02:33 2929
На Тель-Авив полетели ракеты
На Тель-Авив полетели ракеты
01:55 2229

