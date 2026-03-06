Израиль заявил, что наносит масштабные удары по Тегерану

Армия обороны Израиля заявила, что наносит масштабные удары по «инфраструктуре иранского режима» в столице страны Тегеране.
«Первоначальный отчет — ЦАХАЛ начал широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране», — говорится в сообщении военных. Другие подробности не приводятся.
Одновременно с этим государственное телевидение Ирана сообщило о взрывах в столице.
Ранее начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что Израиль переходит к следующей фазе операции против Ирана.