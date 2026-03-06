USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Саакашвили об атаке на Нахчыван: «У иранского режима нет шансов...»

06:44 1462

Власти Ирана «целенаправленно» нанесли удар беспилотниками по аэропорту Нахчывана в Азербайджане. Об этом в своих соцсетях написал бывший президент Грузии, отбывающий тюремный срок, Михаил Саакашвили, выражая солидарность с Азербайджаном.

В своей публикации экс-президент обращает внимание, что «Азербайджан уже давно поддерживает тесные отношения с Израилем, а в последнее время и с США, но все это совершенно не оправдывает неспровоцированное иранское нападение».

Саакашвили заметил, что после произошедшей 5 марта атаки беспилотников вполне естественно, что «Азербайджан полностью закрыл границу с Ираном».

По словам Саакашвили, «в Иране проживает как минимум в три раза больше азербайджанцев, чем в самом Азербайджане. (Убитый 28 февраля бывший верховный лидер Али) Хаменеи также был азербайджанцем. Эти азербайджанцы в основном сильно подвержены индоктринации и не настроены доброжелательно по отношению к Азербайджану».

Бывший президент также заметил, что Ирану своими действиями «удалось вывести из себя Китай после того, как заблокировал движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе. Китай угрожает отправить флот и предпринять действия против Ирана, если последний не прекратит саботаж важнейшей транспортной артерии».

Саакашвили считает, что у иранского «режима нет шансов на выживание, хотя его агония может продлиться еще много месяцев».

Напомним, 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы. В результате атаки на аэропорт четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Ирана Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

Требование Трампа к Ирану: Полная смена руководства. Уже есть кандидаты
Требование Трампа к Ирану: Полная смена руководства. Уже есть кандидаты
07:45 748
Катар против иранских беспилотников
Катар против иранских беспилотников обновлено 07:27
07:27 1643
Саакашвили об атаке на Нахчыван: «У иранского режима нет шансов...»
Саакашвили об атаке на Нахчыван: «У иранского режима нет шансов...»
06:44 1463
Израиль наносит масштабные удары по Тегерану
Израиль наносит масштабные удары по Тегерану
06:18 1177
Ирану можно убивать азербайджанских детей?
Ирану можно убивать азербайджанских детей? главная тема
04:47 4186
И Эмираты заступились за Азербайджан
И Эмираты заступились за Азербайджан
05:07 1665
Почему Иран нанес удар по Азербайджану?
Почему Иран нанес удар по Азербайджану? экс-сотрудник Министерства обороны Ирана Реза Талеби комментирует для haqqin.az
04:14 5520
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?
5 мартa 2026, 22:46 5519
Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу
Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу
04:59 3677
«Сейчас мы хотим воевать»: Трамп заявил, что у Ирана уничтожено все
«Сейчас мы хотим воевать»: Трамп заявил, что у Ирана уничтожено все обновлено 02:17
02:17 4579
Пентагон настроен решительно: Война только началась
Пентагон настроен решительно: Война только началась
02:53 1926

ЭТО ВАЖНО

Требование Трампа к Ирану: Полная смена руководства. Уже есть кандидаты
Требование Трампа к Ирану: Полная смена руководства. Уже есть кандидаты
07:45 748
Катар против иранских беспилотников
Катар против иранских беспилотников обновлено 07:27
07:27 1643
Саакашвили об атаке на Нахчыван: «У иранского режима нет шансов...»
Саакашвили об атаке на Нахчыван: «У иранского режима нет шансов...»
06:44 1463
Израиль наносит масштабные удары по Тегерану
Израиль наносит масштабные удары по Тегерану
06:18 1177
Ирану можно убивать азербайджанских детей?
Ирану можно убивать азербайджанских детей? главная тема
04:47 4186
И Эмираты заступились за Азербайджан
И Эмираты заступились за Азербайджан
05:07 1665
Почему Иран нанес удар по Азербайджану?
Почему Иран нанес удар по Азербайджану? экс-сотрудник Министерства обороны Ирана Реза Талеби комментирует для haqqin.az
04:14 5520
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?
5 мартa 2026, 22:46 5519
Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу
Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу
04:59 3677
«Сейчас мы хотим воевать»: Трамп заявил, что у Ирана уничтожено все
«Сейчас мы хотим воевать»: Трамп заявил, что у Ирана уничтожено все обновлено 02:17
02:17 4579
Пентагон настроен решительно: Война только началась
Пентагон настроен решительно: Война только началась
02:53 1926
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться