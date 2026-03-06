Саакашвили об атаке на Нахчыван: «У иранского режима нет шансов...»

Власти Ирана «целенаправленно» нанесли удар беспилотниками по аэропорту Нахчывана в Азербайджане. Об этом в своих соцсетях написал бывший президент Грузии, отбывающий тюремный срок, Михаил Саакашвили, выражая солидарность с Азербайджаном.

В своей публикации экс-президент обращает внимание, что «Азербайджан уже давно поддерживает тесные отношения с Израилем, а в последнее время и с США, но все это совершенно не оправдывает неспровоцированное иранское нападение».

Саакашвили заметил, что после произошедшей 5 марта атаки беспилотников вполне естественно, что «Азербайджан полностью закрыл границу с Ираном».

По словам Саакашвили, «в Иране проживает как минимум в три раза больше азербайджанцев, чем в самом Азербайджане. (Убитый 28 февраля бывший верховный лидер Али) Хаменеи также был азербайджанцем. Эти азербайджанцы в основном сильно подвержены индоктринации и не настроены доброжелательно по отношению к Азербайджану».

Бывший президент также заметил, что Ирану своими действиями «удалось вывести из себя Китай после того, как заблокировал движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе. Китай угрожает отправить флот и предпринять действия против Ирана, если последний не прекратит саботаж важнейшей транспортной артерии».

Саакашвили считает, что у иранского «режима нет шансов на выживание, хотя его агония может продлиться еще много месяцев».

Напомним, 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы. В результате атаки на аэропорт четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Ирана Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.