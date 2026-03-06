Американцы уничтожили иранский авианосец

Американские военные поразили авианесущий корабль Ирана, использовавшийся для запуска беспилотников, корабль загорелся.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) опубликовало видеозапись уничтожения иранского авианосца.
«Сегодня иранский авианесущий корабль для беспилотников габаритами примерно с авианосец времен Второй мировой войны был поражен и в настоящее время горит», - говорится в сообщении командования в X.
U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026