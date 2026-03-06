USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Американцы уничтожили иранский авианосец

07:07 1266

Американские военные поразили авианесущий корабль Ирана, использовавшийся для запуска беспилотников, корабль загорелся.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) опубликовало видеозапись уничтожения иранского авианосца.

«Сегодня иранский авианесущий корабль для беспилотников габаритами примерно с авианосец времен Второй мировой войны был поражен и в настоящее время горит», - говорится в сообщении командования в X.

Требование Трампа к Ирану: Полная смена руководства. Уже есть кандидаты
Требование Трампа к Ирану: Полная смена руководства. Уже есть кандидаты
07:45 750
Катар против иранских беспилотников
Катар против иранских беспилотников обновлено 07:27
07:27 1644
Саакашвили об атаке на Нахчыван: «У иранского режима нет шансов...»
Саакашвили об атаке на Нахчыван: «У иранского режима нет шансов...»
06:44 1464
Израиль наносит масштабные удары по Тегерану
Израиль наносит масштабные удары по Тегерану
06:18 1178
Ирану можно убивать азербайджанских детей?
Ирану можно убивать азербайджанских детей? главная тема
04:47 4188
И Эмираты заступились за Азербайджан
И Эмираты заступились за Азербайджан
05:07 1665
Почему Иран нанес удар по Азербайджану?
Почему Иран нанес удар по Азербайджану? экс-сотрудник Министерства обороны Ирана Реза Талеби комментирует для haqqin.az
04:14 5523
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?
5 мартa 2026, 22:46 5519
Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу
Жесткий вопрос арабского миллиардера Трампу
04:59 3678
«Сейчас мы хотим воевать»: Трамп заявил, что у Ирана уничтожено все
«Сейчас мы хотим воевать»: Трамп заявил, что у Ирана уничтожено все обновлено 02:17
02:17 4581
Пентагон настроен решительно: Война только началась
Пентагон настроен решительно: Война только началась
02:53 1926

