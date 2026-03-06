Требование Трампа к Ирану: Полная смена руководства. Уже есть кандидаты

«Мы хотим прийти и все тщательно очистить», — сказал глава Белого дома в телефонном разговоре с NBC.

Соединенные Штаты хотят полной смены руководства в Иране, заявил президент США Дональд Трамп, дав понять, что у него есть кандидаты на замену.

Трамп доавил, что «нам не нужен тот, кто будет восстанавливать все в течение 10 лет. Нам нужен хороший лидер».

При этом Трамп отказался назвать кого-либо конкретно, но заявил, что Соединенные Штаты следят за потенциальными преемниками. «У нас есть несколько человек, которые, как мне кажется, хорошо справятся с этой работой», — сказал президент США, добавив: «Мы за ними наблюдаем».

Накануне Трамп в интервью Time заявил, что у него «нет временных ограничений» на то, как долго может продолжаться война с Ираном: «У меня нет никаких временных ограничений ни по чему. Я хочу довести дело до конца».

Ранее Трамп публично заявлял, что ожидает, что война продлится от четырех до пяти недель.

В интервью Time Трамп подробно изложил несколько целей: «У них (у Ирана) не должно быть ядерного оружия. Это пункты номер один, два и три. Пункт номер четыре — никаких баллистических ракет». Еще одна цель, по словам Трампа, — назначить «рационального и здравомыслящего человека» руководителем Ирана.

Президент также ответил на вопрос о том, следует ли американцам беспокоиться о возможных ответных атаках в Соединенных Штатах. «Думаю, да, — сказал Трамп. — Но, мне кажется, они постоянно об этом беспокоятся. Мы постоянно об этом думаем. Мы к этому готовимся. Но да, знаете, мы кое-чего ожидаем. Как я уже сказал, кто-то погибнет. Когда начинаешь войну, кто-то погибает».