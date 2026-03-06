Иран без лидера

Иран отложил назначение преемника убитого верховного лидера аятоллы Али Хаменеи из соображений безопасности после заявлений США и Израиля о том, что новый лидер также может стать мишенью. Об этом сообщили газете The New York Times два иранских чиновника.

По словам собеседников, в Иране усилились опасения по поводу безопасности сына убитого аятоллы Моджтабы Хаменеи, после того как в СМИ появились сообщения, что он может стать новым лидером страны.

Израиль и США атаковали Иран утром 28 февраля. В тот же день СМИ сообщили о гибели Хаменеи. Тегеран позже подтвердил информацию. Агентство Fars со ссылкой на источники написало, что Хаменеи не назначил преемника, этот вопрос рассмотрит Совет экспертов.