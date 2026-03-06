USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Месси в гостях у Трампа

08:30 1215

Футболисты «Интер Майами» посетили Белый дом в Вашингтоне, где встретились с президентом США Дональдом Трампом, сообщил The Athletic.

Среди игроков «Интера» Трампа посетил и аргентинский нападающий Лионель Месси. 38-летний аргентинец выслушал речь Трампа о том, что армия США вместе с Израилем «продолжают уничтожать противника на беспрецедентном уровне».

Клуб принес в Белый дом свой трофей, а также подарил президенту США оформленные в клубном розовом цвете мяч и футболку с его фамилией и 47-м номером. Во время беседы с Месси Трамп упомянул Криштиану Роналду: «Мой сын Бэррон — ваш поклонник. Он считает вас замечательным человеком. Бэррон — ваш большой поклонник, как и еще один джентльмен по имени Криштиану Роналду. Криштиану тоже фантастический. Чемпионы высшего уровня, великие спортсмены этого вида спорта».

Трамп также вспомнил легендарного Пеле и сравнил бывшую бразильскую звезду с Месси: «Не знаю, может быть, ты лучше…». Особо упомянул Трамп и Луиса Суареса, назвав уругвайского нападающего «одним из величайших нападающих всех времен».

В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш"
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш" о развитии ситуации с одним из лидеров иранской оппозиции Хасаном Шариатмадари
05:40 7359
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
09:39 443
В Тегеране взрывы
В Тегеране взрывы видео
09:30 503
КСИР сбежал после ультиматума Израиля
КСИР сбежал после ультиматума Израиля обновлено 09:22
09:22 4402
Гражданам США советуют не ездить пока в Нахчыван
Гражданам США советуют не ездить пока в Нахчыван
09:00 658
Требование Трампа к Ирану: Полная смена руководства. Уже есть кандидаты
Требование Трампа к Ирану: Полная смена руководства. Уже есть кандидаты
07:45 2645
Катар против иранских беспилотников
Катар против иранских беспилотников обновлено 07:27
07:27 2667
Саакашвили об атаке на Нахчыван: «У иранского режима нет шансов...»
Саакашвили об атаке на Нахчыван: «У иранского режима нет шансов...»
06:44 2757
Израиль наносит масштабные удары по Тегерану
Израиль наносит масштабные удары по Тегерану
06:18 1813
Ирану можно убивать азербайджанских детей?
Ирану можно убивать азербайджанских детей? главная тема
04:47 6027
И Эмираты заступились за Азербайджан
И Эмираты заступились за Азербайджан
05:07 2362

