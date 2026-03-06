Месси в гостях у Трампа

Среди игроков «Интера» Трампа посетил и аргентинский нападающий Лионель Месси. 38-летний аргентинец выслушал речь Трампа о том, что армия США вместе с Израилем «продолжают уничтожать противника на беспрецедентном уровне».

Клуб принес в Белый дом свой трофей, а также подарил президенту США оформленные в клубном розовом цвете мяч и футболку с его фамилией и 47-м номером. Во время беседы с Месси Трамп упомянул Криштиану Роналду: «Мой сын Бэррон — ваш поклонник. Он считает вас замечательным человеком. Бэррон — ваш большой поклонник, как и еще один джентльмен по имени Криштиану Роналду. Криштиану тоже фантастический. Чемпионы высшего уровня, великие спортсмены этого вида спорта».

Трамп также вспомнил легендарного Пеле и сравнил бывшую бразильскую звезду с Месси: «Не знаю, может быть, ты лучше…». Особо упомянул Трамп и Луиса Суареса, назвав уругвайского нападающего «одним из величайших нападающих всех времен».