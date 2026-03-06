Гражданам США советуют не ездить пока в Нахчыван

Власти США рекомендовали своим сотрудникам не совершать поездки в Нахчыванский регион Азербайджана. Соответствующая информация размещена на сайте посольства США в Азербайджане.

Рекомендация дана после атаки беспилотников на Нахчыван со стороны Ирана.

Посольство также сообщает, что «в настоящее время режим безопасности посольства США в Баку не изменился, обычные консульские услуги продолжают предоставляться».

Дипведомство рекомендует гражданам США «следить за местными новостями о ситуации, избегать многолюдных мест и демонстраций, не привлекать к себе лишнего внимания, соблюдать меры безопасности, при необходимости подготовить план выезда из региона».