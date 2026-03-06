USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
В Тегеране взрывы

09:30 508

В Тегеране утром 6 марта вновь звучат взрывы, кадры публикуют СМИ и соцсети. 

Иранское телевидение утверждает, что под обстрел попали жилые дома. Утверждается, что в ближайшие дни удары Ирана будут более интенсивными и масштабными.

В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш"
05:40 7366
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
09:39 448
В Тегеране взрывы
09:30 509
КСИР сбежал после ультиматума Израиля
09:22 4408
Гражданам США советуют не ездить пока в Нахчыван
09:00 660
Требование Трампа к Ирану: Полная смена руководства. Уже есть кандидаты
07:45 2650
Катар против иранских беспилотников
07:27 2668
Саакашвили об атаке на Нахчыван: «У иранского режима нет шансов...»
06:44 2760
Израиль наносит масштабные удары по Тегерану
06:18 1813
Ирану можно убивать азербайджанских детей?
04:47 6032
И Эмираты заступились за Азербайджан
05:07 2364

