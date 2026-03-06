В Тегеране взрывы

В Тегеране утром 6 марта вновь звучат взрывы, кадры публикуют СМИ и соцсети.
Иранское телевидение утверждает, что под обстрел попали жилые дома. Утверждается, что в ближайшие дни удары Ирана будут более интенсивными и масштабными.
