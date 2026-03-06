USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Награждены победители «Ученых будущего»

09:34 179

В Бакинской высшей школе нефти состоялась церемония награждения победителей XV Республиканского конкурса проектов «Ученые будущего».

Согласно сообщению пресс-службы Министерства науки и образования, мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. После был показан видеоролик, подготовленный в рамках конкурса.

Выступая на мероприятии, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов сказал, что подобные конкурсы помогают выявлять талантливых детей и развивать их новаторские способности, и что каждый молодой человек должен вносить свой вклад в развитие Азербайджана. Заместитель министра поздравил победителей и пожелал им успехов.

В своей речи заместитель министра науки и образования Кенан Керимзаде призвал молодежь своевременно оценивать предоставленные им возможности и эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов подчеркнул, что конкурс «Ученые будущего» является одним из престижных конкурсов в Азербайджане. Ректор высоко оценил проведение конкурса в возглавляемом им учебном заведении и поздравил победителей.

В ходе мероприятия победителям были вручены медали и сертификаты. Участники завоевали в общей сложности 107 медалей. Из них 16 золотых, 35 серебряных и 56 бронзовых. Также победителям были вручены шесть «Специальных наград», учрежденных жюри. Наиболее успешные проекты охватывали области экологии, физики, математики, химии, робототехники и здравоохранения.

Конкурс «Ученые будущего» организован и проведен в партнерстве с Министерством науки и образования, Центром Гейдара Алиева, Институтом образования и Республиканским комитетом профсоюза работников науки и образования. Главная цель конкурса – поощрение учащихся 9-11-х классов общеобразовательных учебных заведений, действующих в нашей стране, к научной деятельности и выявление талантливых учеников, склонных к научной работе в 9 областях (математика, физика и астрономия, химия, биология, медицина и здравоохранение, экология и управление окружающей средой, инженерия, информатика, робототехника и искусственный интеллект) в рамках стимулирования их научно-творческой деятельности

