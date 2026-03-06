Награждены победители «Ученых будущего»

Согласно сообщению пресс-службы Министерства науки и образования, мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. После был показан видеоролик, подготовленный в рамках конкурса.

Выступая на мероприятии, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов сказал, что подобные конкурсы помогают выявлять талантливых детей и развивать их новаторские способности, и что каждый молодой человек должен вносить свой вклад в развитие Азербайджана. Заместитель министра поздравил победителей и пожелал им успехов.

В своей речи заместитель министра науки и образования Кенан Керимзаде призвал молодежь своевременно оценивать предоставленные им возможности и эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов подчеркнул, что конкурс «Ученые будущего» является одним из престижных конкурсов в Азербайджане. Ректор высоко оценил проведение конкурса в возглавляемом им учебном заведении и поздравил победителей.