Новый «зеленый» парк

Процесс модернизации системы общественного транспорта в Баку, обретший в последние годы невиданный размах в силу ускоренной реализации поставленных главой государства задач по совершенствованию транспортной системы страны, охватывает широкий спектр мер: от обновления автобусного парка, сопутствующей инфраструктуры и расширения сети специальных полос для движения до цифровых решений, реализации проектов строительства мультимодальных хабов и претворения в жизнь других инициатив.

В этом контексте введенное 5 марта в эксплуатацию в поселке Бузовна Хазарского района столицы Депо электробусов «Албалылыг» стало еще одним, без преувеличения, прорывным шагом в деле дальнейшего совершенствования инфраструктуры общественного транспорта в столице. Отметим, что в «Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы» в качестве приоритетных задач указаны улучшение инфраструктуры транспортной системы, создание разветвленной сети, повышение эффективности использования общественного транспорта и модернизация автобусного парка. Важную роль в развитии этого сектора играют обеспечение качественного и безопасного обслуживания пассажиров, а также использование экологически чистых видов транспорта. В предыдущих публикациях мы неоднократно отмечали, что Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана проводит масштабную работу по расширению и обновлению автобусного парка в столице и регионах страны. В результате реализованных мер в настоящее время по маршрутным линиям Баку ежедневно курсирует около 2300 автобусов.

В рамках поэтапного процесса в минувшем году в столицу было доставлено 293 новых автобуса. В Гяндже в 2025 году также был обновлен весь автобусный парк, и в распоряжение пассажиров было предоставлено 280 новых автобусов. В общей сложности в 2025 году по всей стране было обновлено более 800 автобусов. Значительный прогресс также достигнут в области применения электрических транспортных средств: в настоящее время в автобусном парке Баку насчитывается 368 электробусов. Увеличение их количества способствует защите окружающей среды, снижению уровня шума и вредных выбросов. Сами автобусные парки имеют огромное значение с точки зрения более эффективной организации пассажирских перевозок, надлежащего регулирования маршрутов и повышения качества обслуживания, а также способствуют устойчивому развитию городской мобильности за счет расширения доступности. В упомянутом депо «Албалылыг» ООО «BakuBus» будут обслуживаться 167 полностью электрических автобусов марки BYD, произведенных в Азербайджане в 2025 году. Здесь представлены модели автобусов пассажировместимостью 77 и 81 человек.

Автобусный парк площадью 4,3 гектара, строительство которого началось примерно 8 месяцев назад, включает в себя административное здание, современный комплекс для одновременной мойки 2 автобусов (весь этот процесс занимает всего 4 минуты) и оснащенный всем необходимым оборудованием ремонтный центр. Кстати, отражением внимания к экологической повестке являются не только сами электробусы, но и применяемая в процесс их мойки современная технология: 85 процентов используемой воды очищается и используется вновь. Для оперативной организации технического обслуживания ремонтный центр располагает 8 боксами для смазочных и слесарных работ, а также 7 боксами для аварийного ремонта и покраски. Для обеспечения бесперебойной работы транспортных средств на территории депо установлено 42 зарядных устройства мощностью 240 кВт, оснащенных многоуровневой защитой от высокого напряжения, перегрузки, обрыва фазы и других рисков. Отражением эффективного подхода в плане логистики является и расположение депо в одним из поселков столицы: базирующиеся здесь новые автобусы будут курсировать по маршрутам, соединяющим 8 поселков — Мардакян, Шувелян, Бильгя, Бузовна, Гала, Маштага, Рамана и Нардаран, а также село Маммедли с мультимодальным центром транспортного обмена «Кёроглу».