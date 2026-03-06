USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

США начинают войну без правил

09:48 313

Глава Пентагона США Пит Хегсет заявил, что американские военные в операции против Ирана больше не будут связаны «политкорректными правилами ведения войны», которые, по его словам, ограничивали действия в прошлом.

«Глупые, политкорректные войны прошлого были полной противоположностью тому, что мы делаем здесь. У них были размытые цели и ограничительные, минималистские правила применения силы. Больше такого не будет. Наши полномочия, его полномочия, полномочия центрального командования, полученные от президента и от меня, задействованы по максимуму», — сказал Хегсет.

4 марта глава Пентагона объявил о новом этапе военной операции, цель которой — установить полный контроль над воздушным пространством Ирана. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн уточнил, что удары будут наноситься «на более значительную глубину», чтобы создать пространство для маневра.

В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш"
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш" о развитии ситуации с одним из лидеров иранской оппозиции Хасаном Шариатмадари
05:40 7373
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
09:39 454
В Тегеране взрывы
В Тегеране взрывы видео
09:30 515
КСИР сбежал после ультиматума Израиля
КСИР сбежал после ультиматума Израиля обновлено 09:22
09:22 4419
Гражданам США советуют не ездить пока в Нахчыван
Гражданам США советуют не ездить пока в Нахчыван
09:00 663
Требование Трампа к Ирану: Полная смена руководства. Уже есть кандидаты
Требование Трампа к Ирану: Полная смена руководства. Уже есть кандидаты
07:45 2655
Катар против иранских беспилотников
Катар против иранских беспилотников обновлено 07:27
07:27 2671
Саакашвили об атаке на Нахчыван: «У иранского режима нет шансов...»
Саакашвили об атаке на Нахчыван: «У иранского режима нет шансов...»
06:44 2766
Израиль наносит масштабные удары по Тегерану
Израиль наносит масштабные удары по Тегерану
06:18 1816
Ирану можно убивать азербайджанских детей?
Ирану можно убивать азербайджанских детей? главная тема
04:47 6037
И Эмираты заступились за Азербайджан
И Эмираты заступились за Азербайджан
05:07 2368

