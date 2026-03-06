Трамп назвал следующую цель после Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио ждет операцию на Кубе, но сначала попросил закончить с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп.

«Где Марко? Его нет рядом. Я его не вижу. Он занят какой-то работой. Что же, ваша следующая задача — это будет что-то особенное. Куба, он (Рубио) ждет, но говорит, давайте сначала закончим это (с Ираном). Мы могли бы делать все одновременно, но, когда так делают, происходят плохие вещи.

Если посмотреть на страны за много лет, если делать все слишком быстро, случаются плохие вещи. Мы не позволим, чтобы в этой стране случилось что-то плохое. Но то, что происходит с Кубой, удивительно. И мы думаем, что хотим сначала закончить (с Ираном), но это всего лишь вопрос времени, прежде чем вы и множество удивительных людей вернетесь на Кубу».