Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Трамп назвал следующую цель после Ирана

10:02 2451

Госсекретарь США Марко Рубио ждет операцию на Кубе, но сначала попросил закончить с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп.

«Где Марко? Его нет рядом. Я его не вижу. Он занят какой-то работой. Что же, ваша следующая задача — это будет что-то особенное. Куба, он (Рубио) ждет, но говорит, давайте сначала закончим это (с Ираном). Мы могли бы делать все одновременно, но, когда так делают, происходят плохие вещи.

Если посмотреть на страны за много лет, если делать все слишком быстро, случаются плохие вещи. Мы не позволим, чтобы в этой стране случилось что-то плохое. Но то, что происходит с Кубой, удивительно. И мы думаем, что хотим сначала закончить (с Ираном), но это всего лишь вопрос времени, прежде чем вы и множество удивительных людей вернетесь на Кубу».

В Азербайджане вынесли приговор шпионам
В Азербайджане вынесли приговор шпионам
11:24 86
США начинают войну без правил
США начинают войну без правил
09:48 2977
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
11:04 372
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
10:41 910
И Прага вступилась за Нахчыван
И Прага вступилась за Нахчыван
10:29 795
Азербайджан и США в тесном контакте
Азербайджан и США в тесном контакте
10:12 1443
Трамп назвал следующую цель после Ирана
Трамп назвал следующую цель после Ирана
10:02 2452
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш"
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш" о развитии ситуации с одним из лидеров иранской оппозиции Хасаном Шариатмадари
05:40 9354
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
09:39 1665
Удары по Тегерану: поражены резиденции Верховного лидера и президента
Удары по Тегерану: поражены резиденции Верховного лидера и президента видео; обновлено 11:02
11:02 1935
КСИР сбежал после ультиматума Израиля
КСИР сбежал после ультиматума Израиля обновлено 09:22
09:22 6424

