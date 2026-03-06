USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Азербайджан и США в тесном контакте

10:12 1444

Азербайджан и США находятся в тесном контакте по поводу иранской атаки дронами на Нахчыван. Об этом Axios заявил посол Азербайджана в Вашингтоне Хазар Ибрагим.

По его словам, Азербайджан принимает необходимые оборонительные и превентивные меры после это атаки.

«Иран должен принести извинения, предоставить официальное объяснение, обеспечить привлечение к ответственности виновных в этом преступлении, а также, конечно же, гарантировать, что подобные инциденты никогда больше не повторятся», - подчеркнул посол.

В Азербайджане вынесли приговор шпионам
В Азербайджане вынесли приговор шпионам
11:24 90
США начинают войну без правил
США начинают войну без правил
09:48 2978
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
11:04 374
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
10:41 912
И Прага вступилась за Нахчыван
И Прага вступилась за Нахчыван
10:29 796
Азербайджан и США в тесном контакте
Азербайджан и США в тесном контакте
10:12 1445
Трамп назвал следующую цель после Ирана
Трамп назвал следующую цель после Ирана
10:02 2456
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш"
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш" о развитии ситуации с одним из лидеров иранской оппозиции Хасаном Шариатмадари
05:40 9359
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
09:39 1666
Удары по Тегерану: поражены резиденции Верховного лидера и президента
Удары по Тегерану: поражены резиденции Верховного лидера и президента видео; обновлено 11:02
11:02 1937
КСИР сбежал после ультиматума Израиля
КСИР сбежал после ультиматума Израиля обновлено 09:22
09:22 6427

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане вынесли приговор шпионам
В Азербайджане вынесли приговор шпионам
11:24 90
США начинают войну без правил
США начинают войну без правил
09:48 2978
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
11:04 374
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
10:41 912
И Прага вступилась за Нахчыван
И Прага вступилась за Нахчыван
10:29 796
Азербайджан и США в тесном контакте
Азербайджан и США в тесном контакте
10:12 1445
Трамп назвал следующую цель после Ирана
Трамп назвал следующую цель после Ирана
10:02 2456
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш"
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш" о развитии ситуации с одним из лидеров иранской оппозиции Хасаном Шариатмадари
05:40 9359
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
09:39 1666
Удары по Тегерану: поражены резиденции Верховного лидера и президента
Удары по Тегерану: поражены резиденции Верховного лидера и президента видео; обновлено 11:02
11:02 1937
КСИР сбежал после ультиматума Израиля
КСИР сбежал после ультиматума Израиля обновлено 09:22
09:22 6427
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться