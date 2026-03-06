Азербайджан и США в тесном контакте

Азербайджан и США находятся в тесном контакте по поводу иранской атаки дронами на Нахчыван. Об этом Axios заявил посол Азербайджана в Вашингтоне Хазар Ибрагим.

По его словам, Азербайджан принимает необходимые оборонительные и превентивные меры после это атаки.

«Иран должен принести извинения, предоставить официальное объяснение, обеспечить привлечение к ответственности виновных в этом преступлении, а также, конечно же, гарантировать, что подобные инциденты никогда больше не повторятся», - подчеркнул посол.