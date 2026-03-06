USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

И Прага вступилась за Нахчыван

10:29 797

Посольство Чехии решительно осуждает атаки на Нахчыван. Об этом говорится в публикации посольства Чехии.

«Этот неприемлемый шаг является нарушением безопасности Азербайджана и подрывает региональную стабильность», — отмечается в публикации.

Отметим, вчера по Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана были нанесены удары беспилотниками с территории Исламской Республики Иран. Один беспилотник попал в здание терминала Нахчыванского аэропорта, другой упал рядом со зданием школы в селе Шекерабад. Зданию аэропорта нанесён ущерб, четыре человека получили ранения.

В Азербайджане вынесли приговор шпионам
В Азербайджане вынесли приговор шпионам
11:24 92
США начинают войну без правил
США начинают войну без правил
09:48 2980
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
11:04 375
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
10:41 914
И Прага вступилась за Нахчыван
И Прага вступилась за Нахчыван
10:29 798
Азербайджан и США в тесном контакте
Азербайджан и США в тесном контакте
10:12 1445
Трамп назвал следующую цель после Ирана
Трамп назвал следующую цель после Ирана
10:02 2458
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш"
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш" о развитии ситуации с одним из лидеров иранской оппозиции Хасаном Шариатмадари
05:40 9360
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
09:39 1669
Удары по Тегерану: поражены резиденции Верховного лидера и президента
Удары по Тегерану: поражены резиденции Верховного лидера и президента видео; обновлено 11:02
11:02 1939
КСИР сбежал после ультиматума Израиля
КСИР сбежал после ультиматума Израиля обновлено 09:22
09:22 6429

