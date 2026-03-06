USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Азербайджанская нефть растет в цене

10:21 788

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).

Цена одного барреля азербайджанской нефти повысилась на 5,61 доллара США, или на 6,82%, и составила 87,9 доллара США.

Отметим, предыдущая цена азербайджанской нефти составляла 82,29 доллара США.

Напомним, в государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена одного барреля нефти марки Azeri Light заложена на уровне 65 долларов США.

На межконтинентальной бирже ICE Futures London во время торгов стоимость майского контракта на экспорт нефти марки Brent 2026 года снизилась на 1,14% и составила 84,44 доллара США за баррель. 

Как передает АПА-Экономикс, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX цена барреля нефти марки «WTI» с поставкой в апреле 2026 года снизилась на 1,37% и составила 79,9 доллара США.

В Азербайджане вынесли приговор шпионам
11:24 98
США начинают войну без правил
09:48 2982
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
11:04 376
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
10:41 916
И Прага вступилась за Нахчыван
10:29 799
Азербайджан и США в тесном контакте
10:12 1447
Трамп назвал следующую цель после Ирана
10:02 2460
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш"
05:40 9361
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
09:39 1670
Удары по Тегерану: поражены резиденции Верховного лидера и президента
11:02 1941
КСИР сбежал после ультиматума Израиля
09:22 6431

ЭТО ВАЖНО

