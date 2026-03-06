Азербайджанская нефть растет в цене

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).

Цена одного барреля азербайджанской нефти повысилась на 5,61 доллара США, или на 6,82%, и составила 87,9 доллара США.

Отметим, предыдущая цена азербайджанской нефти составляла 82,29 доллара США.

Напомним, в государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена одного барреля нефти марки Azeri Light заложена на уровне 65 долларов США.

На межконтинентальной бирже ICE Futures London во время торгов стоимость майского контракта на экспорт нефти марки Brent 2026 года снизилась на 1,14% и составила 84,44 доллара США за баррель.

Как передает АПА-Экономикс, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX цена барреля нефти марки «WTI» с поставкой в апреле 2026 года снизилась на 1,37% и составила 79,9 доллара США.