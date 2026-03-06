USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Америка разрешила Индии покупать российскую нефть

Министерство финансов США на 30 дней сняло запрет на закупку российской нефти для индийских нефтеперерабатывающих заводов, сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент.

Такое решение принято, чтобы «обеспечить бесперебойный поток нефти на мировой рынок». «Эта заведомо краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только сделки с нефтью, уже находящейся в море», — отметил министр.

По его словам, «эта временная мера ослабит давление, вызванное попыткой Ирана захватить мировой энергетический рынок». Бессент также назвал Индию важным партнером США и выразил надежду, что она увеличит закупки американской нефти.

Reuters со ссылкой на источники сообщило, что индийские НПЗ уже в срочном порядке закупают миллионы баррелей российской нефти из-за кризиса в поставках, вызванного войной США и Израиля с Ираном. Агентство отмечает, что Индия получает 40% импортируемой в страну нефти через Ормузский пролив, который фактически оказался заблокирован после начала войны.

После начала полномасштабной российско-украинской войны Индия стала одним из главных покупателей российской нефти. В августе 2025 года Трамп ввел дополнительные пошлины против Индии из-за закупок российской нефти. В начале февраля нынешнего года президент США объявил, что Индия согласилась «прекратить закупки российской нефти и закупать гораздо больше в Соединенных Штатах». После этого он отменил дополнительные пошлины для Индии.

В Азербайджане вынесли приговор шпионам
В Азербайджане вынесли приговор шпионам
11:24 101
США начинают войну без правил
США начинают войну без правил
09:48 2985
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
11:04 377
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
10:41 918
И Прага вступилась за Нахчыван
И Прага вступилась за Нахчыван
10:29 799
Азербайджан и США в тесном контакте
Азербайджан и США в тесном контакте
10:12 1448
Трамп назвал следующую цель после Ирана
Трамп назвал следующую цель после Ирана
10:02 2463
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш"
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш" о развитии ситуации с одним из лидеров иранской оппозиции Хасаном Шариатмадари
05:40 9364
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
09:39 1670
Удары по Тегерану: поражены резиденции Верховного лидера и президента
Удары по Тегерану: поражены резиденции Верховного лидера и президента видео; обновлено 11:02
11:02 1943
КСИР сбежал после ультиматума Израиля
КСИР сбежал после ультиматума Израиля обновлено 09:22
09:22 6431

