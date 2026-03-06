Америка разрешила Индии покупать российскую нефть

Такое решение принято, чтобы «обеспечить бесперебойный поток нефти на мировой рынок». «Эта заведомо краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только сделки с нефтью, уже находящейся в море», — отметил министр.

По его словам, «эта временная мера ослабит давление, вызванное попыткой Ирана захватить мировой энергетический рынок». Бессент также назвал Индию важным партнером США и выразил надежду, что она увеличит закупки американской нефти.

Reuters со ссылкой на источники сообщило, что индийские НПЗ уже в срочном порядке закупают миллионы баррелей российской нефти из-за кризиса в поставках, вызванного войной США и Израиля с Ираном. Агентство отмечает, что Индия получает 40% импортируемой в страну нефти через Ормузский пролив, который фактически оказался заблокирован после начала войны.

После начала полномасштабной российско-украинской войны Индия стала одним из главных покупателей российской нефти. В августе 2025 года Трамп ввел дополнительные пошлины против Индии из-за закупок российской нефти. В начале февраля нынешнего года президент США объявил, что Индия согласилась «прекратить закупки российской нефти и закупать гораздо больше в Соединенных Штатах». После этого он отменил дополнительные пошлины для Индии.