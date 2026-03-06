Украина защитит американские базы от «Шахедов»

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина окажет помощь США в противодействии иранским ударным беспилотникам на Ближнем Востоке после официального запроса Вашингтона, передает Reuters.

По словам президента, украинская сторона уже получила обращение от США о поддержке в защите от иранских дронов типа Shahed.

«Мы получили запрос от Соединенных Штатов о конкретной поддержке в защите от «шахидов» в регионе Ближнего Востока. Я дал поручение обеспечить необходимые средства и присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность», – написал Зеленский в соцсети X.

По информации источника агентства, знакомого с ситуацией, украинские военные и специалисты могут начать работу уже в ближайшие дни. Ожидается, что они будут помогать защищать американские базы и военных в нескольких странах региона.

Источник также сообщил, что президент Украины уже поручил военным подготовиться к выполнению этой миссии.

«По словам источника, украинцы начнут работу «в ближайшие несколько дней», - передает агентство.

Во время войны с Россией украинские военные разработали эффективные методы противодействия дронам Shahed, которые Москва активно использует против украинских городов.