Начинается суд над планировавшими теракт у иностранного посольства в Баку

Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного разбирательства под председательством судьи Бабека Панахова были уточнены анкетные данные обвиняемых. Суд принял решение передать уголовное дело на рассмотрение. Слушание по делу назначено на 18 марта.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное слушание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) против Ильгара Гулиева, Амина Пириева и Эльвина Ализаде, обвиняемых в подготовке террористического акта против иностранного посольства в Азербайджане.

Следует отметить, что в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности, возникли обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджанской Республики — Гулиев Ильгар Ильхам оглу, 2000 года рождения, с религиозным прозвищем «Абу Зар аль-Мухаджир», Пириев Амин Эльшад оглу, 2005 года рождения, с религиозным прозвищем «Абдурашид», и Ализаде Эльвин Санан оглу, 2005 года рождения, с религиозным прозвищем «Абдуррахман аль-Азери», готовятся совершить террористический акт против посольства иностранного государства в Баку на почве религиозной вражды.

Указанные лица вступили в преступные отношения с членами вооруженной группировки «Вилаяти-Хорасан» террористической организации ИГИЛ и, как группа лиц, ранее вступивших в сговор, получили предметы для использования в качестве оружия с целью совершения террористического акта против посольства иностранного государства в Азербайджанской Республике. Они были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности при приближении к месту расположения посольства.

По факту Ильгар Гулиев, Амин Пириев и Эльвин Ализаде были привлечены к уголовной ответственности по статьям 28, 214.2.1, 28, 214.2.3 и 28, 214.2.6 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (подготовка к терроризму на почве религиозной вражды группой лиц, ранее вступивших в сговор, с использованием предметов, применяемых в качестве оружия), и по решению суда в отношении них была выбрана мера пресечения в виде ареста.