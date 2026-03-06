Начинается суд над планировавшими теракт у иностранного посольства в Баку

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное слушание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) против Ильгара Гулиева, Амина Пириева и Эльвина Ализаде, обвиняемых в подготовке террористического акта против иностранного посольства в Азербайджане.
Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного разбирательства под председательством судьи Бабека Панахова были уточнены анкетные данные обвиняемых. Суд принял решение передать уголовное дело на рассмотрение. Слушание по делу назначено на 18 марта.
Следует отметить, что в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности, возникли обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджанской Республики — Гулиев Ильгар Ильхам оглу, 2000 года рождения, с религиозным прозвищем «Абу Зар аль-Мухаджир», Пириев Амин Эльшад оглу, 2005 года рождения, с религиозным прозвищем «Абдурашид», и Ализаде Эльвин Санан оглу, 2005 года рождения, с религиозным прозвищем «Абдуррахман аль-Азери», готовятся совершить террористический акт против посольства иностранного государства в Баку на почве религиозной вражды.
Указанные лица вступили в преступные отношения с членами вооруженной группировки «Вилаяти-Хорасан» террористической организации ИГИЛ и, как группа лиц, ранее вступивших в сговор, получили предметы для использования в качестве оружия с целью совершения террористического акта против посольства иностранного государства в Азербайджанской Республике. Они были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности при приближении к месту расположения посольства.
По факту Ильгар Гулиев, Амин Пириев и Эльвин Ализаде были привлечены к уголовной ответственности по статьям 28, 214.2.1, 28, 214.2.3 и 28, 214.2.6 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (подготовка к терроризму на почве религиозной вражды группой лиц, ранее вступивших в сговор, с использованием предметов, применяемых в качестве оружия), и по решению суда в отношении них была выбрана мера пресечения в виде ареста.