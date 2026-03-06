USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Начинается суд над планировавшими теракт у иностранного посольства в Баку

Инара Рафикгызы
10:52 437

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное слушание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) против Ильгара Гулиева, Амина Пириева и Эльвина Ализаде, обвиняемых в подготовке террористического акта против иностранного посольства в Азербайджане.

Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного разбирательства под председательством судьи Бабека Панахова были уточнены анкетные данные обвиняемых. Суд принял решение передать уголовное дело на рассмотрение. Слушание по делу назначено на 18 марта.

Следует отметить, что в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности, возникли обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджанской Республики — Гулиев Ильгар Ильхам оглу, 2000 года рождения, с религиозным прозвищем «Абу Зар аль-Мухаджир», Пириев Амин Эльшад оглу, 2005 года рождения, с религиозным прозвищем «Абдурашид», и Ализаде Эльвин Санан оглу, 2005 года рождения, с религиозным прозвищем «Абдуррахман аль-Азери», готовятся совершить террористический акт против посольства иностранного государства в Баку на почве религиозной вражды.

Указанные лица вступили в преступные отношения с членами вооруженной группировки «Вилаяти-Хорасан» террористической организации ИГИЛ и, как группа лиц, ранее вступивших в сговор, получили предметы для использования в качестве оружия с целью совершения террористического акта против посольства иностранного государства в Азербайджанской Республике. Они были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности при приближении к месту расположения посольства.

По факту Ильгар Гулиев, Амин Пириев и Эльвин Ализаде были привлечены к уголовной ответственности по статьям 28, 214.2.1, 28, 214.2.3 и 28, 214.2.6 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (подготовка к терроризму на почве религиозной вражды группой лиц, ранее вступивших в сговор, с использованием предметов, применяемых в качестве оружия), и по решению суда в отношении них была выбрана мера пресечения в виде ареста.

В Азербайджане вынесли приговор шпионам
В Азербайджане вынесли приговор шпионам
11:24 106
США начинают войну без правил
США начинают войну без правил
09:48 2989
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
11:04 379
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
10:41 921
И Прага вступилась за Нахчыван
И Прага вступилась за Нахчыван
10:29 801
Азербайджан и США в тесном контакте
Азербайджан и США в тесном контакте
10:12 1448
Трамп назвал следующую цель после Ирана
Трамп назвал следующую цель после Ирана
10:02 2465
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш"
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш" о развитии ситуации с одним из лидеров иранской оппозиции Хасаном Шариатмадари
05:40 9366
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
09:39 1670
Удары по Тегерану: поражены резиденции Верховного лидера и президента
Удары по Тегерану: поражены резиденции Верховного лидера и президента видео; обновлено 11:02
11:02 1949
КСИР сбежал после ультиматума Израиля
КСИР сбежал после ультиматума Израиля обновлено 09:22
09:22 6434

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане вынесли приговор шпионам
В Азербайджане вынесли приговор шпионам
11:24 106
США начинают войну без правил
США начинают войну без правил
09:48 2989
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
11:04 379
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
10:41 921
И Прага вступилась за Нахчыван
И Прага вступилась за Нахчыван
10:29 801
Азербайджан и США в тесном контакте
Азербайджан и США в тесном контакте
10:12 1448
Трамп назвал следующую цель после Ирана
Трамп назвал следующую цель после Ирана
10:02 2465
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш"
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш" о развитии ситуации с одним из лидеров иранской оппозиции Хасаном Шариатмадари
05:40 9366
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
09:39 1670
Удары по Тегерану: поражены резиденции Верховного лидера и президента
Удары по Тегерану: поражены резиденции Верховного лидера и президента видео; обновлено 11:02
11:02 1949
КСИР сбежал после ультиматума Израиля
КСИР сбежал после ультиматума Израиля обновлено 09:22
09:22 6434
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться