Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
ВВС Азербайджана выпустили спецов по Bayraktar

В Учебном центре летной подготовки Bayraktar Teknoloji Azerbaijan, действующем при Военно-воздушных силах, прошла первая церемония выпуска курса по подготовке специалистов, обслуживающих систему Bayraktar TB2.

Как передает Министерство обороны, генерал-майор Гасан Аловсадов поздравил выпускников и пожелал им успехов в дальнейшей военной службе.

В ходе мероприятия отмечена значимость проведенного курса. Подчеркнуто, что подобные образовательные программы оказывают положительное воздействие на овладение военнослужащими профильными специальностями, углубление их знаний и навыков, а также на рост профессионального уровня.

По завершении церемонии выпускникам, окончившим курс, были вручены сертификаты.

