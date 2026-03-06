Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом

В Суде по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики состоялось подготовительное заседание по уголовному делу бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Нахчывана Бахруза Аскерова, обвиняемого в присвоении более пяти миллионов манатов.

Как сообщает haqqin.az, процесс прошел под председательством судьи Арзуяра Керимова. В ходе заседания были уточнены анкетные данные обвиняемого. Судебное разбирательство назначено на 17 марта.

Отметим, что в отношении Бахруза Аскерова в Генеральной прокуратуре было возбуждено уголовное дело. Ему предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение, совершенное с причинением особо крупного ущерба) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

По данным следствия, ущерб государственному бюджету составляет около 5,5 млн манатов.

Бахруз Аскеров в 2009 году был назначен генеральным директором «Государственной компании автомобильных дорог Нахчывана». В 2018 году было создано Государственное агентство автомобильных дорог Нахчывана, которое в 2023 году получило статус публичного юридического лица. 27 ноября 2023 года Аскеров был назначен председателем правления агентства, а 22 февраля 2025 года освобожден от должности.