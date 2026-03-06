Вашингтон и Каракас снова «дружат»

США и Венесуэла решили восстановить дипломатические и консульские отношения. Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале.

По его словам, решение правительство обеих стран было принято по итогам дипломатических переговоров.

3 января силы США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес под предлогом борьбы с наркотрафиком. После операции американские власти заявляли, что теперь Западное полушарие Земли станет их исключительной сферой интересов.