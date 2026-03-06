USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Вашингтон и Каракас снова «дружат»

11:07

США и Венесуэла решили восстановить дипломатические и консульские отношения. Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале.

По его словам, решение правительство обеих стран было принято по итогам дипломатических переговоров.

3 января силы США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес под предлогом борьбы с наркотрафиком. После операции американские власти заявляли, что теперь Западное полушарие Земли станет их исключительной сферой интересов.

В Азербайджане вынесли приговор шпионам
В Азербайджане вынесли приговор шпионам
11:24 114
США начинают войну без правил
США начинают войну без правил
09:48 3000
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
11:04 381
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
10:41 924
И Прага вступилась за Нахчыван
И Прага вступилась за Нахчыван
10:29 805
Азербайджан и США в тесном контакте
Азербайджан и США в тесном контакте
10:12 1453
Трамп назвал следующую цель после Ирана
Трамп назвал следующую цель после Ирана
10:02 2470
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш"
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш"
05:40 9375
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
09:39 1673
Удары по Тегерану: поражены резиденции Верховного лидера и президента
Удары по Тегерану: поражены резиденции Верховного лидера и президента
11:02 1955
КСИР сбежал после ультиматума Израиля
КСИР сбежал после ультиматума Израиля
09:22

