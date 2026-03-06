USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Минобороны Азербайджана о мобилизации первого уровня

11:08 860

Министерство обороны Азербайджана обнародовало в официальном телеграм-канале сведения о процедуре действий при объявлении мобилизации первого уровня:

Вооруженные силы переводятся в состояние полной боевой готовности;

в этот период производится призыв военнослужащих, находящихся в запасе;

воинские подразделения перебрасываются на боевые позиции либо на заблаговременно определенные и назначенные территории.

Напомним, на заседании Совбеза президент Ильхам Алиев заявил, что ВС Азербайджана, Министерство обороны, Госпогранслужба, все остальные подразделения Сил специального назначения приведены в состояние мобилизации номер один. Глава государства добавил, что они должны быть готовы к проведению любой операции.

В Азербайджане вынесли приговор шпионам
В Азербайджане вынесли приговор шпионам
11:24 118
США начинают войну без правил
США начинают войну без правил
09:48 3001
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
11:04 384
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
10:41 925
И Прага вступилась за Нахчыван
И Прага вступилась за Нахчыван
10:29 806
Азербайджан и США в тесном контакте
Азербайджан и США в тесном контакте
10:12 1453
Трамп назвал следующую цель после Ирана
Трамп назвал следующую цель после Ирана
10:02 2473
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш"
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат "Артеш" о развитии ситуации с одним из лидеров иранской оппозиции Хасаном Шариатмадари
05:40 9376
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
Иран атакует Израиль, Саудовскую Аравию и Кувейт
09:39 1673
Удары по Тегерану: поражены резиденции Верховного лидера и президента
Удары по Тегерану: поражены резиденции Верховного лидера и президента
11:02 1959
КСИР сбежал после ультиматума Израиля
КСИР сбежал после ультиматума Израиля
09:22 6443

