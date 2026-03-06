Минобороны Азербайджана о мобилизации первого уровня

Министерство обороны Азербайджана обнародовало в официальном телеграм-канале сведения о процедуре действий при объявлении мобилизации первого уровня:
Вооруженные силы переводятся в состояние полной боевой готовности;
в этот период производится призыв военнослужащих, находящихся в запасе;
воинские подразделения перебрасываются на боевые позиции либо на заблаговременно определенные и назначенные территории.
Напомним, на заседании Совбеза президент Ильхам Алиев заявил, что ВС Азербайджана, Министерство обороны, Госпогранслужба, все остальные подразделения Сил специального назначения приведены в состояние мобилизации номер один. Глава государства добавил, что они должны быть готовы к проведению любой операции.